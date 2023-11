Ballando con le stelle, sesta puntata: eliminata Paola Perego, pace fatta (forse) tra Mammucari e Lucarelli

La terza coppia in gara a dover abbandonare Ballando con le Stelle 2023 è quella formata da Paola Perego e Angelo Madonia. Il verdetto arriva alla fine di una serata ricca di esibizioni e accesi confronti dialettici, ma anche di una riappacificazione che, per ora, mette fine all’ ostilità che ha infiammato le precedenti puntate: quella tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli.

La Classifica della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2023

Alla fine delle esibizioni della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2023, la classifica stilata sulla base dei voti della giuria tecnica è la seguente:

Wanda Nara e Simona Ventura ex aequo

Antonio Caprarica

Sara Croce

Lorenzo Tano

Teo Mammucari

Paola Perego

Carlotta Mantovan

Giovanni Terzi

Il tesoretto di Alberto Matano va a Carlotta Mantovan, mentre quello di Rossella Erra va ad Antonio Caprarica.

La nuova classifica è dunque la seguente:

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 97 punti;

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 90 punti;

Simona Ventura e Samuel Peron 58 punti;

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 58 punti;

Sara Croce e Luca Favilla 46 punti

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 45 punti

Paola Perego e Angelo Madonia 41 punti;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 36 punti;

Giovanni Terzi e Giada Lini 30 punti;

Ma non è ancora finita qui, perché ai voti espressi in studio vanno aggiunti, come di consueto, anche i voti social, alla luce dei quali le due coppie che finiscono al ballottaggio sono: Paola Perego e Angelo Madonia e Giovanni Terzi e Giada Lini. Ad uscire è la conduttrice.

Ballando con le Stelle, riassunto della sesta puntata

Prima del verdetto finale, il pubblico di Rai Uno ha potuto seguire una lunga serata di spettacolo, iniziata con le parole commosse di Milly Carlucci contro la violenza sulle donne e il pensiero alla famiglia di Giulia Cecchettin e di tutte le altre vittime di femminicidio. Un tema che è stato toccato più volte nel corso della serata, in particolare con delle parole bellissime di Antonio Caprarica dopo l’esibizione, che ha detto che spera che gli uomini imparino ad amare, quelle di Simona Ventura e quelle di Alberto Matano che ha speso un pensiero per gli orfani di femminicidio.

Per quanto riguarda la gara, anche questa sera hanno spiccato sugli altri, le bellissime esibizioni di Simona Ventura e Wanda Nara, mentre sul fronte delle polemiche si è registrato un confronto acceso tra Carlotta Mantovan e la giuria, accusata di averle appioppato giudizi troppo duri e, sul finale, ancora un ampio spazio di confronto, ormai piuttosto ridondante al limite dell’estenuante per il pubblico, tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli che finisce con un clamoroso abbraccio pacificatore. Avranno davvero deciso di seppellire l'ascia di guerra?