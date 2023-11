"A Ballando con le stelle rissa sfiorata tra Mammucari e Caprarica"

Una rissa sarebbe stata sfiorata dietro le quinte di Ballando con le stelle nell'ultima puntata di sabato 11 novembre 2023. Il retroscena "infuocato" è raccontato dal sito Davide Maggio che riporta quanto sarebbe accaduto tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica, concorrenti del dance show di Rai 1 e protagonisti di quello che viene descritto come uno scontro che ha oltrepassato le "brutte parole" per diventare fisico.

Il diverbio sarebbe nato dopo l'esibizione di Mammucari che, tra il serio e il faceto, ha discusso con i giurati rei di avergli preferito Caprarica. "È un tronco che parla inglese, bruciato (…) È un cane. Caprarica sei un molosso", ha allora iniziato a dire Teo riferendosi ad Antonio che guardava e ascoltava dalla sala delle stelle. Evidentemente infastidito, Caprarica ha replicato: "Io sono un molosso ma gentiluomo (…) Tu sei un po' cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere (…) Mi hai scocciato". A quel punto l'intervento di Milly Carlucci ha messo fine all battibecco a distanza tra i due che però, una volta trovatisi l'uno di fronte all'altro, hanno ripreso una lite decisamente più accesa. "Rientrato in sala delle stelle, Mammuccari si è imbattuto in un inferocito Caprarica e i due hanno iniziato a dirsele di santa ragione" si legge su Davide Maggio che racconta come gli insulti abbiano portato a un certo punto a un faccia a faccia troppo ravvicinato e "i presenti si sono visti costretti a separarli fisicamente. Teo, piuttosto alterato, è stato persino portato via dalla sala delle stelle".

Al momento né Teo Mammucari né Antonio Caprarica hanno commentato l'indiscrezione che li riguarda. Il giornalista ha però annunciato che sarà ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta martedì 14 novembre nel intorno alle 18 circa: "Vi aspetto numerosi e non vi lascio senza qualche chicca della settimana" ha anticipato. E chissà se tra quelle chicche ci sia anche un riferimento a quanto sarebbe accaduto tra lui e il collega.