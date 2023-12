Ballando con le Stelle, Rocco Siffredi commosso per il valzer del figlio Lorenzo Tano con Lucrezia Lando

“Sta piangendo! Rocco Siffredi sta piangendo! Non lo abbiamo mai visto piangere!” Ad accorgersi dell’emozione fino alle lacrime del porno divo in platea è Selvaggia Lucarelli. In pista, per la finale di Ballando con le Stelle, hanno appena concluso la loro esibizione, un romantico valzer, il figlio Lorenzo Tano e la sua maestra e compagna Lucrezia Lando.

Chiamato da Milly Carlucci al centro della pista, dopo aver abbracciato i due ragazzi, Siffredi ha ancora gli occhi umidi e dice: “Voglio ringraziare tutti voi perché avete dato una possibilità a noi e alla nostra famiglia, ma soprattutto a lui di esser tornato a vivere.” Riferendosi alla grande delusione d’amore subita dal giovane di cui il padre si è sentito un po’ responsabile. Spiega infatti: “spero che il loro amore (quello di Lorenzo e Lucrezia ndr) faccia dimenticare il primo amore di Lorenzo. Lui ha sofferto tanto. Io mi sono sentito responsabile perché a causa del mio lavoro i genitori di lei hanno voluto l’allontanamento”

Poi ha continuando tessendo con orgoglio, le lodi del figlio:“Rosa la mamma è una principessa e lui è un principe vero così come lo vedete. Per me è stata un’emozione pazzesca, devo veramente ringraziare Lucrezia, perché il merito è suo. Perché lui è come la mamma non sa fingere”

Commenta Alberto Matano: “Mi batte il cuore perché quello che ha detto Rocco Siffredi è fondamentale per vincere il pregiudizio. Noi abbiamo scoperto una famiglia normale, dove c’è un ragazzo che soffre, grazie Rocco per quello che ha voluto condividere con noi”

Fabio Canino sottolinea la bellezza dell’esibizione dei due ragazzi: “Stasera hanno ballato per loro, molto bravi, molto bello”.

“E’ stato molto bello”, dice Selvaggia Lucarelli, “volevo fare i complimenti a Lucrezia per come sta gestendo tutto, perché si sente sempre invocare questo fantasma della ex, non deve essere facile”

Ma Lucrezia spiega: “Non sono la numero due, scherziamo sempre su questa cosa. Siamo riservati anche in questo”.