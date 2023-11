Ballando con le Stelle, Rosanna Lambertucci sotto attacco: “Ci hai dato dei ciccioni!”

Rosanna Lambertucci in tre puntate di Ballando con le Stelle si è presa giudizi davvero terribili dalla giuria, solo per citarne qualcuno: “agghiacciante”, “bambola assassina”, fino al suggerimento di Gullermo Mariotto: “Fingiti morta!”.

Al momento di scendere in pista sabato 11 novembre, nel video che introduce l’esibizione con Simone Casula la conduttrice spiega di essersi sentita colpita da alcune parole dei giudici: “Io mi sono sentita derisa, sinceramente mi sono sentita mortificata” dice la Lambertucci ai compagni Teo Mammucari e Antonio Caprarica, poi con Simone Casula spiega che ciò che le dispiace è che la veda a casa la nipote Caterina, “che deve essere orgogliosa della nonna”. Poi però arriva anche un filmato più “scottante”. La Lambertucci infatti è stata ospite in settimana di Eleonora Daniele a Storie Italiane per presentare il suo ultimo libro in cui è spiegata una nuova dieta e la conduttrice le ha chiesto, maliziosamente, se la consigliasse a Gullermo Mariotto, per tutta risposta Rosanna Lambertucci ha rilanciato: “Un po’ a tutti i giudici”.

La serata quindi, si annuncia all’insegna della polemica per la concorrente e ad iniziare è proprio lei. Alla fine del chacha in coppia con Simone Casula, la Lambertucci rimane infatti per terra facendo spaventare tutti, ma quando Milly Carlucci accorre, lei spiega: “Sto facendo quello che ha suggerito Mariotto: fingermi morta”. E in più lancia una sfida: “Finché non si alza Mariotto non mi alzo”, ma lui non sta al gioco e non ci pensa proprio. La concorrente è sul piede di guerra: “Io oggi non sono una signora”, dice parafrasando il brano su cui ha appena ballato: “Io oggi rispondo!”. Ma i giudizi rimangono piuttosto pungenti, inizia Fabio Canino con le provocazioni chiedendole: “Ma secondo te chi balla peggio qui?” sottintendendo che sia lei, e la concorrente risponde sicura: “Non io. Io non sono una ballerina. Io mi sono messa in gioco, ho avuto un incidente qualche giorno fa e ho sempre ballato. Io sono solidale con i colleghi e dovremmo vincere tutti perché ci mettiamo tutti in gioco”.

Carolyn Smith ha qualche parola positiva sulla sua esibizione: “Era molto meglio della settimana scorsa, ma devi lavorare tantissimo”. Ma il fuoco di fila continua con Gullermo Mariotto: “L’unica cosa che mi ha dato emozione è stata l’inquadratura del guantino all’inizio dell’esibizione, per il resto non mi ha emozionato niente”.

Ma ad arrivare al centro della polemica della serata è Selvaggia Lucarelli che taglia corto: “Fino adesso abbiamo perso tempo, sappiamo tutti dove vogliamo arrivare stasera: Rosanna perché ci hai dato dei ciccioni? Io ho le ossa grosse!”

La Lambertucci non è affatto intimidita e ribadisce che, secondo lei, una dieta farebbe bene ai giudici, soprattutto ad alcuni:“Io se arrivo con il centimetro e misuro il girovita di Mariotto e Canino vi dimostro che superiamo abbondantemente la soglia della salute.”

“E’ body shaming!” esclama la Lucarelli. “Beh, Matano per me è perfetto!” rincara la dose la concorrente. “Ma non è bella questa cosa che dici!”sottolinea la Lucarelli. “Cara Rosanna ti volevo telefonare quando ti ho sentito”, sottolinea Matano, “Ma come ti viene in mente dire che la giuria sono tutti ciccioni? Ti daranno tutti zero!”

“Io sono consapevole, ma se dovessi fare una dieta la farei dal dietologo!” punge Fabio Canino mettendo in dubbio l'efficacia del libro della concorrente.

Come aveva previsto Matano, la Lambertucci, che parte già con 15 punti di penalità, si prende ben due zero: uno da Selvaggia Lucarelli e uno da Gullermo Mariotto.

Durissimo l’intervento di Sara Di Varia: “Voi non state lì a giudicare il ballo, state lì ad aspettare la vostra vittima preferita!”

E infine, dalla Sala delle Stelle, dice la sua anche Teo Mammucari, che con la Lambertucci ha instaurato un rapporto goliardico in queste settimane e la difende in modo molto diretto:“Io scherzo sempre, però quella donna lì ha 78 anni. Vedere due zero dati a una donna di 78 anni non mi fa ridere, è imbarazzante: do io zero a Mariotto e alla Lucarelli”.