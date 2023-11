Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli inedita imita Rossella Erra

Nella lunga diretta di sabato 18 novembre di Ballando con le Stelle, come sempre lo spettacolo, sotto diverse forme, ha fatto da padrone, e non solo i numeri di danza hanno intrattenuto il pubblico di Rai Uno. A un certo punto della serata infatti, chi era davanti alla tv o allo streaming della puntata del dance show guidato da Milly Carlucci ha assistito anche a un’inaspettata imitazione, esilarante e molto ben riuscita.

Il momento è quello del Ballerino per una notte, il primo in realtà perché nel corso della serata ce ne sarà un secondo con protagonista Matteo Bocelli. Nella prima parte della trasmissione invece, a cimentarsi in un ballo senza essere concorrente è una persona del cast fisso della trasmissione ovvero Rossella Erra, l’esuberante tribuna del popolo a capo della giuria popolare, che si è esibita insieme al ballerino Simone De Pasquale.

Il ballo piace al pubblico che tributa prima molti applausi e poi addirittura una standing ovation all’inedita coppia di ballerini. Gratificata dall’apprezzamento del pubblico dell’auditorium del Foro Italico, la Erra deve poi, come tutti, sottoporsi al giudizio dei terribili quattro: Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Ed è proprio in questo momento che accade l’inaspettato. I giudici si esprimono uno dopo l’altro, i giudizi sono positivi, ma non unanimi, finché non arriva il turno di Selvaggia Lucarelli. Avvolta in un vaporoso boa di piume rosa fuxia, la giudice si prodiga in una imitazione esilarante della tribuna del popolo e del suo travolgente entusiasmo quando si esprime sulle esibizioni dei concorrenti. Voce che si alza al cielo,gesti di approvazione e accento inconfondibilmente partenopeo, la giurata replica le tipiche espressioni della Erra: "Siete bellissimi! Siete bellissimi! Mi avete fatto sognare! Vi ho visto dietro le quinte che pomiciavate! Vi ho visto! Belli! Belli! Belli!".

Un’esibizione nell’esibizione decisamente inaspettata e veramente esilarante. E anche la reazione della tribuna del popolo è molto divertita, dice Rossella Erra: "Selvaggia sei il mio orgoglio, sono molto fiera di te. Hai imparato qualcosa da me“.