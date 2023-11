Ballando con le Stelle, Selvaggia insiste con Tognazzi: “Liberati dalla zavorra”, la Izzo: “Hai problemi con le mogli!”

Ormai è un appuntamento immancabile di ogni nuova puntata di Ballando con le Stelle, o almeno così pare. L’esibizione di Ricky Tognazzi è diventato un momento atteso, per motivi che solo in parte sono collegati alla gara e molto al suo immancabile contorno polemico, che quest’anno vede protagonista il concorrente ma anche la sua sostenitrice numero uno: la moglie Simona Izzo. Entrambi sono già stati protagonisti nelle scorse puntate di scontri accesissimi con i giurati, in particolare con Gullermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Polemiche che, anche questa settimana, hanno avuto strascichi in altri spazi televisivi.

Per riassumere in poche parole la ragione del contendere: la Lucarelli sostiene che il regista non dimostri abbastanza personalità e sia continuamente soffocato dall’intervento della moglie, non concorrente, ma presenza costante dietro e davanti le telecamere.

L’esibizione di Tognazzi questa sera è all’insegna del sorriso. Introdotta da un gag che vede co-protagonista la moglie, la performance vorrebbe essere all’insegna dell’ironia, grazie anche alla scelta del brano di Rino Gaetano “Nun te regghe più”, riscritta per l’occasione con un testo tutto dedicato allo show e in particolare alla giuria.

Concluso il ballo arriva poi il momento del confronto con i giurati. Mariotto inizia con un giudizio che non lascia scampo: “Mi devo ancora riprendere, chiedi agli altri. Era terribile. Quasi piango”. Anche Zazzaroni conferma: “Non era un granché”. Stessa opinione Canino che ci mette il carico da 11: “Peggio della prossima settimana”, e dello stesso avviso il commento tecnico di Carolyn Smith. Ma il giudizio più atteso è sicuramente quello di Selvaggia Lucarelli che, come c’era da aspettarsi, anche in questo caso riesce ad “allargare” il discorso. “Io capisco la difficoltà che puoi avere, ma vale per tutti: nessuno è ballerino qua. Il problema stasera è che era un po’ tutto vecchio, polveroso, sia fuori dal palco che sul palco. La gag con Simona era un roba da cabaret da dopoguerra. Stai diventando più triste”.

Tognazzi che fino a quel momento ha preso tutto con il sorriso, a questa nuova punzecchiatura non riesce a non rispondere: “Sarà la vostra presenza che mi fa diventare triste!”

La Lucarelli cavalca la situazione, rilanciando: “C’è chi ha preso le critiche come stimolo, guarda Sara (Croce, protagonista di una bellissima esibizione stasera ndr), non sarebbe meglio liberarti della zavorra?”

“Ma basta, hai un po’ rotto!”, esplode la concorrente. “Anche tu sei un po’ invecchiata, a dire sempre le stesse cose.”

“Però io non mi offendo”, risponde la giudice, alludendo anche allo strascico polemico degli ultimi scontri: “Io non vado nei salotti a piagnucolare, ti ho visto dalla Balivo. Io l’accetto, voi ne fate una tragedia: parlate di querele, denunce, voi andate in giro.

A questo punto, inevitabilmente, interviene anche Simona Izzo: “Voglio rispondere dolcemente oggi a Selvaggia sulla gag: noi le battute non ce le prepariamo, ci vengono: io sono una sceneggiatrice, lui è un regista. La terza incomoda mi pare che sei tu, anche tu sei moglie”. Su questa frase, non si capisce perché, scatta la giudice: “No, io non sono moglie!”

La Izzo continua: “Hai subito le stesse cose che sto passando io. Io non ho detto che ti avrei querelato, Selva’ facciamo pace, oppure fai pace con le mogli. Non so perché hai questo problema!”

“Io ho un problema con le mogli?!”

Voto della Lucarelli all’esibizione di Ricky Tognazzi? 2.