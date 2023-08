Ballando con le stelle, Simona Vetura e Giovanni Terzi nel cast (ma non in coppia)

Manca poco più di un mese al via della nuova edizione di Ballando con le stelle e i concorrenti vengono annunciati alla spicciolata. Il giorno di ferragosto il primo, Ricky Tognazzi - che ogni settimana dovrà sottostare ai giudizi della moglie, Simona Izzo, nuova opinionista del programma - poi la seconda, Rosanna Lambertucci, pronta a mettersi in gioco sulla pista da ballo a 77 anni.

Ecco adesso l'asso nella manica di Milly Carlucci. O meglio, i due assi, visto che si tratta di una coppia. Fanno parte del cast di quest'anno anche Simona Ventura e Giovanni Terzi, che però parteciperanno come due concorrenti separati, ognuno con il suo maestro. Sul profilo Instagram del programma un divertente video in cui annunciano la loro presenza. "Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando con le stelle" dice la conduttrice al compagno, mentre tornano da una corsetta. "Anch'io" risponde il giornalista, che aggiunge sportivamente: "Vinca il migliore". "Lo farò senz'altro" replica Super Simo, già agguerritissima.

"Una coppia strepitosa sulla pista di Ballando con le stelle" si legge sul profilo del programma, e in effetti i presupposti per una gara avvincente ci sono tutti. Finora il cast è strepitoso e Milly Carlucci, ancora una volta, non sbaglia un colpo.

Il video pubblicato su Instagram