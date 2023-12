Ballando con le Stelle, sorpresa per Wanda Nara: l’abbraccio di Mauro Icardi e dei figli

La prova a sorpresa che apre la nona puntata di Ballando con le Stelle è a tema Natale. Le coppie ancora rimaste in gara vengono invitate a indossare i panni dei simboli della festa e improvvisare sulla base di brani assegnati in diretta.

La seconda coppia in pista nella semifinale del dance show guidato da Milly Carlucci è anche tra le favorite della vittoria finale: quella formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca. I due impersonano gli Elfi, i piccoli aiutanti di Babbo Natale, che si scatenano sulle note di “Jingle Bells”. Il ballo finisce con una divertita corsa e un abbraccio al pubblico, e in particolare nel punto in cui siedono il marito di Wanda Nara, Mauro Icardi, e i suoi cinque figli.

Conclusa l’esibizione la regia svela la sorpresa che la concorrente ha avuto poche ore prima. Mentre Wanda Nara era in sala prove impegnata a preparare la sua esibizione con Pasquale La Rocca sono infatti arrivati all’improvviso il marito e i cinque figli, lasciando letteralmente senza parole la concorrente che non vedeva l’ora di riabbracciarli tutti quanti. Proprio nelle ultime due puntate, tra stanchezza e nostalgia, avevamo ascoltato Wanda Nara raccontare quanto le mancasse la sua numerosa famiglia, rimasta a Istambul insieme al marito, mentre lei è impegnata nello show di Rai Uno. Una distanza non facile da sostenere per lei, che in queste ore ha quindi ricevuto un bel regalo di Natale anticipato.

Questa sera, in diretta, dopo la danza degli Elfi, i cinque figli e Mauro Icardi raggiungono Wanda Nara sul palco per un abbraccio collettivo in diretta. I bambini non hanno dubbi: chi è stato più bravo tra mamma e Pasquale? "Mamma!" Dice Icardi:“Sappiamo che per lei è molto importante. Ieri siamo venuti a fare una sorpresa perché ho avuto la possibilità visto che è fermo il campionato. Oggi volevamo essere qua ed essere accanto a Pasquale e a lei, la sosteniamo tanto, la guardiamo sempre, anche se a Istambul la trasmissione si vede a un orario tardi”.

Arriva poi anche il commento ammirato di Selvaggia Lucarelli:“Tra La Rocca e Icardi vedo che sei circondata da brutti!”

Anche Alberto Matano si complimenta con Icardi: “Sono molto ammirato da questo quadro famigliare tu sei un super papà” e lui risponde con parole di grande sostegno per la moglie:“Faccio quello che posso, perché per lei era molto importante questo perché lei era conosciuta solo per essere mia moglie, ora sono io suo marito.”

In tutti questi complimenti, Wanda Nara chiude con un sorriso:“Volevo fare conoscere Mauro a Selvaggia, abbiamo gli stessi gusti mi sa!” ,“Wanda è una donna generosa” chiosa la giudice, sorridente dopo il baciamano del campione.