Ballando con le Stelle, Teo Mammucari seppellisce l’ascia di guerra e conquista (finalmente ) la giuria

Teo Mammucari seppellisce l’ascia di guerra e con un atteggiamento conciliante riesce a concentrarsi sulla sua esibizione e a fare, alla settima puntata di Ballando con le Stelle un’impressione unanimemente positiva su tutti i giurati, tranne una.

“Per me questo non è solo un percorso di ballo ma anche mentale. Ho scoperto che mi piace una cosa e l’ho scoperta qua: la diretta!” dice il comico romano nel video che introduce la sua performance, in cui ripercorre anche le tensioni che hanno segnato il suo percorso nel dance show nelle settimane passate: “Non ho ballato bene perché sono finito in tutti i programmi pomeridiani come uomo aggressivo solo perché ho fatto il comico”, sostiene Mammucari. “L’umorismo non è capito da tutti, ma loro ti vogliono categorizzare”.

Il video di introduzione finisce con una canzone originale dedicata alla giuria che si conclude, di nuovo, con l’ipotesi che il prossimo anno al posto di giuria si siederà proprio il comico romano.

Il tango eseguito con Anastasia Kuzmina è piaciuto molto al pubblico, e anche a praticamente tutti i giurati. Dice Zazzaroni a commento dell’esibizione: “E’ la prima volta che fai il concorrente, forse è la cosa migliore che hai fatto”, è d’accordo anche Canino: “Anche per me è la cosa migliore che hai fatto, non c’era il personaggio, non rovinare tutto ora”, anche per Carolyn Smith: “E’ una delle cose migliori che hai fatto, complimenti”.

Poi arriva il turno di Mariotto, implacabile per tutta la serata, che per Mammucari ha invece parole generose. “Sono fiero di te, che hai seppellito quell’ascia da guerra. Non dico che hai smesso di essere Teo Mammucari ma mi è piaciuto molto”

Un coro in cui l’unica nota diversa è quella di Selvaggia Lucarelli che però si arrende al mood pacifista: “A sentire i miei colleghi sei stato perfetto. Visto che il clima è generoso e disteso nei tuoi confronti, io il lavoro sporco non lo faccio. Per cui benissimo. Perché c’hanno paura di te, che ogni volta che si dice una cosa diventa una tragedia”.

Gli altri giurati non sono d’accordo, anche considerando le polemiche che hanno sfinito il pubblico nelle scorse puntate.Dopo la votazione però lo spirito combattivo e ironico torna ad animare Teo Mammucari: “Questo è un programma stancante, lavoriamo tanto, non credevo ma mi piace tutto, anche Selvaggia Lucarelli, anche perché il prossimo anno non ci sarà!”