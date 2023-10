Ballando con le Stelle, Teo Mammucari si prende zero da Selvaggia Lucarelli: "Sei scorretta"

Nella seconda puntata della stagione 2023 di Ballando con le Stelle non sono mancate le polemiche e gli scontri verbali. Uno ha visto protagonisti Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. Il comico, sebbene scherzi sempre e sia perennemente un fiume in piena, ridendo e scherzando racconta di prendere seriamente gli allenamenti, e a giudicare dall’esibizione della prima puntata che ha sorpreso in positivo pubblico e giuria non c’è da dubitarne. Sempre scherzando Mammucari non fa che affermare che partecipa per vincere e anche in questi giorni si è impegnato duramente per preparare con Anastasia Kuzmina il suo numero di samba.

Al momento di accostarsi al bancone dei giurati però, dialogare con Mammucari diventa impossibile. Tutti hanno difficoltà a mettere insieme tre parole, perché continuamente interrotti dal fuoco di fila delle battute del concorrente. A provarci più degli altri e a provare a spiegare che questo atteggiamento, a lungo andare, potrebbe stancare è Selvaggia Lucarelli, anche se anche Carolyn Smith e Mariotto hanno difficoltà a finire le loro frasi.

Dopo aver provato diverse volte a iniziare una frase, anche grazie all’intervento di Milly Carlucci che invita Mammucari a far parlare la giudice lei gli spiega il suo punto di vista:“Tu sei in una posizione di difesa. La prima volta che ci siamo incontrati era in un cabaret, tu eri sul palco ed eri molto bravo e ho subito visto questo talento che hai di prenderti la risata. E lo stai facendo anche adesso, qui, 25 anni dopo. Devi capire però che tu sei il concorrente io sono il giudice. Fai bene a divertirti però sei avvitato su te stesso e per me è un peccato, perché io ti trovo molto interessante nelle clip in cui sei serio. Non ne esci bene tu, sembri ossessionato dal volerti portare a casa la risata, però esageri e ti danneggi da solo, anche perché balli bene.”

Un discorso più volte interrotto dal comico che insiste che la prima volta che l’ha conosciuta, lui aveva invitato a cena la Lucarelli, ma quando si arriva al nocciolo della questione, ovvero al fatto che un atteggiamento sempre di scherno possa a lungo andare stancare, Teo Mammucari risponde: “Non sono d’accordo con te per una cosa: perché mi devo snaturare e fare il serio? Io penso al pubblico perché sono qui per questo. Tu hai bisogno di attenzioni, io no. Ho già fatto il giurato per 6 anni e mi sono rotto le scatole a stare seduto e sono venuto qui”.

Al momento di esprimere i propri voti, nonostante l’esibizione di Mammucari sia stata giudicata unanimemente buona, con l’eccezione di Gullermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli affibbia al concorrente uno zero e lui ci rimane visibilmente male: “Questo zero non aveva senso, qui dimostri il limite dell’antipatia e della simpatia. Spiegami questo zero.” Chiede Mammucari e la giudice risponde che è un voto dato “perché non fai il concorrente”. “No, mi dispiace ma sei stata scorretta” risponde lui. “Sei caduta in basso”.