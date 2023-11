Ballando con le Stelle, Tognazzi alla Lucarelli: “Mi vuoi fare inc**zare?!” e la Izzo: “Attenzione alle querele”

Secondo round del match tra Selvaggia Lucarelli e la coppia Simona Izzo- Ricky Tognazzi nella terza puntata di Ballando con le Stelle. Dopo lo scontro della scorsa settimana che ha visto la giudice attaccare la moglie del concorrente, considerata troppo invadente e accusata di oscurare la partecipazione allo show del coniuge, un nuovo confronto accesissimo tra i tre si svolge alla fine dell’esibizione di Ricky Tognazzi. Il regista questa settimana ha preparato un tango con la sua maestra, ancora una volta la performance non convince, ma ancora una volta, le parole di Selvaggia Lucarelli vanno oltre l’esibizione, riprendendo a chiare lettere quanto sostenuto nella puntata precedente e scatenando, di nuovo, il putiferio.

“Quello che manca Ricky, è un po’ di motivazione. Balli così così, nelle clip c’è sempre Simona”, dice la giudice, “Abbiamo capito che soffri di sindrome di Stoccolma, cioè che sei innamorato della tua carceriera, anche se non ci fa simpatia. E poi vedi, non rispondi.”Il concorrente è visibilmente amareggiato e dice di non rispondere perché non vuole litigare:“A me non piacciono le risse in pubblico”, risponde Ricky Tognazzi, “Dici cose sgradevoli che poco hanno a che fare col ballo e dovrei risponderti a tono, ma non mi va. La paletta usala per i giudizi sui ballerini, tutto il resto non ti compete”. A queste parole la giudice rilancia: “Sembri sempre il cucciolo con la mamma, dovresti tagliare il cordone ombelicale, fai il tuo gioco!”E il concorrente ribatte:“Io faccio il mio gioco e mi faccio il mazzo tutta la settimana”.

Ma ancora la Lucarelli non molla la presa e continua a provocare Tognazzi sullo stesso punto:“Non essere il prolungamento di qualcosa”, a queste parole il regista sbotta definitivamente: “Ma tu di cosa sei il prolungamento Selvaggia? Ma mi vuoi fare veramente inc**zare? Ci sei riuscita. Io ce la sto mettendo tutta. Tu sei solo una provocatrice, sennò qual è il tuo lavoro?!”

Ovviamente non finisce lì perché, come nota Milly Carlucci, in questa discussione, c’è una ‘convitata di pietra’ che è, ovviamente, Simona Izzo, la moglie di Ricky Tognazzi che è seduta in prima fila tra il pubblico in studio che certo non si tira indietro nel dire la sua: “Quello che non capisco è se giudicate il marito o il ballerino. In quanto al carcere e alla sindrome di Stoccolma, ci sono persone qui che hanno preso molte querele e non sono io, quindi dovrebbero stare attente”.

E alla non troppo velata allusione la Lucarelli chiosa:“Ah, minacci pure? Simona Pizzo!”, mentre Tognazzi ribadisce il suo punto di vista:“Dà fastidio, perché la coppia è forza”. “Siamo gelosi?”chiede la giudice: “Io credo di sì”, dice il regista. E il secondo round si chiude qui.