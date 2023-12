Ballando con le Stelle, la coppia ripescata: trionfo per Rosanna Lambertucci e Simone Casula

Un rientro trionfale quello della concorrente ripescata nella puntata di sabato 16 dicembre di Ballando con le Stelle. Il dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carlucci è arrivato alla penultima puntata e come da tradizione, poco prima del rush finale, viene data la possibilità a una coppia eliminata nelle scorse settimane, di essere “ripescata” e giocarsi così la vittoria finale con le altre coppie rimaste in gara.

Le coppie ancora ufficialmente in corsa nel talent di Rai 1 sono: Sara Croce e Luca Favilla; Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi e Giada Lini; Simona Ventura e Samuel Peron; Wanda Nara e Pasquale La Rocca.

Le coppie che in questa puntata tentano di rientrare sono invece quelle formate da Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Non possono ballare a causa di infortuni che hanno bloccato i concorrenti, e quindi devono rinunciare alla possibilità di essere ripescate, sono le coppie Paola Perego e Angelo Madonia e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova.

La prima a scendere in pista nel corso della serata nella mini-gara per il ripescaggio è Rosanna Lambertucci che si esibisce in un jive con Simone Casula che è letteralmente un trionfo. Dalla giuria la Lambertucci incassa ben quattro “10” e un “8”, ed è senza parole, mentre sui social si scatena il tifo per lei, che già ha un sostenitore tra le fila dei concorrenti. Teo Mammucari infatti, non perde occasione per fare appelli in favore del suo ripescaggio sin dall’inizio della serata.

Dopo il trionfo Lambertucci è la volta di Ricky Tognazzi e Tove Vilfor in un valzer sul tema della Bella e la Bestia che guadagna loro i complimenti di Carolyn Smith, e addirittura un buon giudizio da parte di Selvaggia Lucarelli. “Me ne vado a casa felice”, dice Tognazzi all’apprezzamento della Smith. Per loro arrivano 36 punti.

La terza coppia a giocarsi il ripescaggio è quella formata da Carlotta Mantovan e Moreno Porcu con un’esibizione di Charleston a tema anni ’80 e la giuria gli dà 36 punti.

Alberto Matano assegna il suo tesoretto a Rosanna Lambertucci, lo stesso fa Rossella Erra. Il voto social non fa che certificare la larga vittoria. Nell'entusiasmo non solo della diretta interessata, ma anche del suo fan numero uno: Teo Teocoli.