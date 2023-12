Ballando con le Stelle, vincono Wanda Nara e Pasquale La Rocca (dopo il blackout): il riassunto della finale

Una lunga cavalcata verso la vittoria della Coppa di Ballando con le Stelle 2023 interrotta da un black out che ferma per qualche minuto la corsa verso la vittoria delle coppie rimaste in gara.

La finale della diciottesima edizione del dance show del sabato sera di Rai Uno si conclude con lo scontro diretto tra le due grandi protagoniste di quest'anno: Wanda Nara e Simona Ventura, e con il trionfo dell'argentina dopo una bellissima sfida con l'avversaria.

Ma prima di arrivare all’atto conclusivo molte sono state, anche questa sera, le emozioni che il pubblico ha potuto vivere seguendo la storica trasmissione in diretta dall’Auditorium del Foro Italico di Roma.

L’ultima puntata del varietà condotto da Milly Carlucci è iniziata con l’esibizione di tutte le coppie finaliste. Sara Croce e Luca Failla, Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Giovanni Terzi e Giada Lini, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Simona Ventura e Samuel Peron, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina e Wanda Nara con Pasquale La Rocca.

Ballando con le Stelle: le sfide dirette

Alla fine del primo giro di esibizioni tre coppie sono state fermate. Ad arrivare quinti a pari merito, secondo i voti di giuria e social, sono stati: Sara Croce e Luca Failla, Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Giovanni Terzi e Giada Lini. Le altre quattro coppie si sono battute in due scontri diretti. La prima sfida ha visto scontrarsi Wanda Nara e Pasquale La Rocca contro Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. I primi si sono esibiti in un paso doble seguito da una samba, gli altri in un paso doble e in una bachata. Tre giurati su quattro votano la coppia Wanda Nara e Pasquale La Rocca, solo Mariotto vota Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Arrivano poi i voti social: al ring finale vanno Wanda Nara e Pasquale La Rocca, mentre Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si piazzano al terzo posto della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle.

E’ poi la volta della seconda sfida diretta, quella tra Simona Ventura e Samuel Peron contro Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina. A questo punto però, succede un imprevisto: salta il sistema elettrico dell’auditorium del Foro Italico e la Rai è costretta a mandare prima la pubblicità e poi addirittura uno stralcio di teche. Si riesce però a riprendere il collegamento e in pista ci sono Simona Ventura e Samuel Peron per il loro primo ballo della sfida diretta: un tango, lo stesso ballo scelto dagli avversari per il loro primo cavallo di battaglia.Per la seconda esibizione invece, Mammucari e Kuzmina scelgono una salsa, gli avversari optano per un passo a due. La giuria vota all'unanimità la coppia Ventura-Peron. Le votazioni social confermano il verdetto. Lo scontro finale è un affare tra le due grandi protagoniste di questa edizione: Wanda Nara e Simona Ventura, mentre per Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina c'è la coppa del terzo classificato.

Ring finale, Wanda Nara contro Simona Ventura: il trionfo dell'argentina

A questo punto inizia la prova conclusiva: il ring finale. Le due coppie Wanda Nara- Pasquale La Rocca e Simona Ventura - Samuel Peron si esibiscono su balli estratti a sorte. I primi a danzare sono i Paquanda a cui tocca una salsa, stesso ballo che tocca anche agli avversari. La seconda prova per la prima coppia è un charlestone, per Simona Ventura e Samuel Peron c'è invece un chacha. Il terzo ballo per Wanda Nara e Pasquale La Rocca è un valzer, per gli avversari c'è uno show dance sulle note di Roxanne. L'ultimo giro vede un paso doble per entrambe le coppie. Alla fine di questa bellissima sfida, a trionfare è Wanda Nara, una vittoria meritata che dice di voler: "condividere con loro (gli avversari ndr) perchè Simona Ventura è una mia amica". Gran finale con tanto di Coppa sollevata in aria, We are the Champions d'ordinanza e appuntamento al prossimo anno.