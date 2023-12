Ballando con le Stelle, Wanda Nara Catwoman sexy: la leccata a Pasquale La Rocca stupisce tutti

La puntata di sabato 9 dicembre di Ballando con le Stelle, inizia con una gara in cui le coppie rimaste devono calarsi nei panni di personaggi dei fumetti o comunque immaginari. Milly Carlucci quindi inizia ad annunciare esibizioni che vedono protagonisti, Wonder Woman, Eva Kante, Spiderman, D’Artagnan e Rugantino. L’ultimo personaggio a scendere in pista in questo inizio di quarti di finale del dance show di Rai Uno è Catwoman, naturalmente accompagnata dal suo Batman. Sotto la tutina di lattice e il mantello nero si nascondono Wanda Nara e il suo maestro Pasquale La Rocca, che regalano un ballo davvero memorabile e audace, che culmina in un’ampia leccata della donna gatto sul viso del suo compagno supereroe.

Un’esibizione che, ovviamente, ha suscitato moltissime reazioni, sia in studio che sui social, letteralmente impazziti davanti a questa scena inaspettata.

Naturalmente, al banco dei giudici non ci si tira indietro a commentare una ballo del genere. Dice Fabio Canino: “Bellissima l’idea del numero fetish!”

Naturalmente, l’idea è del maestro Pasquale La Rocca, descritto come insegnante inflessibile e che vuole vincere la gara, così come lo vuole la sua alunna, che rimane una delle favorite, ecco perché spiega di attenersi ad ogni sua indicazione. E infatti anche in questo caso, dice: “La leccata l’ha decisa Pasquale. Mi ha detto mi devi leccare alla fine e l’ho fatto”.

Anche Ivan Zazzaroni ha apprezzato il passaggio più audace della coreografia: “La leccata ha fatto la differenza!”Mentre Milly Carlucci, cerca di cambiare discorso, si sottolinea, “Vabbè ma Catwoman è una gatta” cerca di gettare così acqua su un fuoco che ormai è divampato.

Selvaggia Lucarelli vuole sapere se l’affascinante e inflessibile maestro ogni tanto abbia una buona parola per la sua concorrente, oltre a vessarla: “Ma cose tipo quanto sei bella te lo dice mai?”

“Sì, stasera mi ha detto, stai tranquilla sei bellissima”, la giusta carica prima di salire sul palco e scatenarsi.

Naturalmente non sono mancate le interazioni social, che si sono appuntate soprattutto sul momento più hot della coreografia, che ha riscosso molto apprezzamento.