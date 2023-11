Ballando, il dramma di Giovanni Terzi: “Non ne parlo da 25 anni”

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi torna su un momento molto cupo del suo passato. Una confessione che arriva anche in risposta alle ripetute accuse dei giudici di dimostrare poca personalità. Nella clip introduttiva alla sua esibizione di sabato 25 novembre, il compagno di Simona Ventura sottolinea infatti: “Ballando con le stelle mi fa stare bene, continuo a stare benissimo, ma anche nel giudizio ci deve essere un minimo di giustizia”, e aggiunge;“Io non ho da dimostrare nulla riguardo al mio temperamento. Ho superato prove che mai avrei pensato di trovarmi ad affrontare.” Inizia da lì il racconto di un’accusa che lo ha portato a sperimentare per alcuni mesi la durezza del carcere in isolamento. Ai tempi in cui era consigliere comunale, nel 1998, per quello che è si è rivelato poi un errore giudiziario, è stato infatti arrestato per una presunta tangente intascata anni prima, quando ricopriva il ruolo di assessore ai lavori pubblici del comune di Bresso.

“Mi misero in isolamento giudiziario in questa cella piccola con uno spioncino. Non avevo nemmeno l’ora d’aria in comunità, facevo la doccia una volta alla settimana. Una mattina vennero a prendermi, pensavo di essere liberato, invece mi trasferirono. Mi misero le manette a mani e piedi, scoppiai in un pianto pazzesco”. La vicenda si risolse quando l’accusa si rivelò completamente infondata, ma quell’esperienza ha comunque segnato profondamente il giornalista e chi in quel momento gli era più vicino. “Quello di cui tu poi hai bisogno, non è solo essere assolto, ma sapere che la società fuori non pensi: “si, però se è stato in carcere qualcosa ha fatto…” La sofferenza l’ho provata quando i miei genitori sono venuti in carcere a trovarmi, quando mio figlio non andava all’asilo perché mi avevano arrestato e si nascondeva sotto al letto” racconta commosso alle telecamere. Per poi concludere: “Nella vita le sfide danno un senso. Come dice Simona, “crederci sempre, arrendersi mai!”

Il passo a due con Giada Lini però, ancora una volta, non convince a pieno i giudici, ma il concorrente ci tiene a dire: “Io di questa storia non ho parlato per 25 anni, e qui ho trovato il luogo per farlo”.