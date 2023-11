Wanda Nara e la richiesta a Milly Carlucci per partecipare al Ballando con le stelle

Wanada Nara a Ballando con le Stelle si muove come se fosse già la vincitrice e per molti è destinata a essere incoronata la ballerina migliore di questa edizione, a farle concorrenza, in pratica, solo Simona Ventura. Per la manager argentina la partecipazione a Ballando con le Stelle è una sorta di testimonianza: vuole dimostrare ai suoi figli che è forte e che la malattia la affronterà con tutte le sue forze, vuole dimostrare loro di essere "invincibile".

E per raggiungere questo obiettivo Nara avrebbe fatto una richiesta particolare alla produzione dello show e a Milly Carlucci: "Pare abbia preteso il ballerino più forte e perciò le è stato affidato Pasquale La Rocca, 34 anni", rivela il settimanale Oggi. Pasquale è stato vincitore per quattro volte di Ballando (ha vinto l'anno scorso con Luisella Costamagna la versione italiana, nel 2019 ha vinto in Belgio, nel 2020 e nel 2022 ha vinto la versione irlandese dello show).

Per non interrompere gli allenamenti La Rocca ha seguito Nara anche a Istanbul, dove Mauro Icardi gioca e dove la famiglia si è trasferita. Ma secondo alcune indiscrezioni non è tutto oro quello che luccica, "Mi mette molta pressione" avrebbe dichiarato Wanda riguardo il suo ballerino.