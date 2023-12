Ballando con le Stelle: Wanda Nara in lacrime, il commento di Mariotto scatena (di nuovo) le critiche

Una delle ultime coppie a scendere in pista nella settima puntata di Ballando con le Stelle è quella formata da Wanda Nara e Pasquale Larocca. Prima dell’esibizione, come di consueto va in onda il filmato che racconta come la concorrente ha vissuto la sua settimana, una settimana per lei piuttosto dura, in cui lo stress ha preso il sopravvento. Racconta l’argentina nella clip: “La stanchezza si inizia a sentire, sento la pressione che devo fare vedere sempre di più ma ogni settimana mi sento che più di questo non riesco.”

Ha quindi raccontato i suoi momenti di sconforto in cui la stanchezza si è sommata alla lontananza da casa e dalla famiglia: “Sono crollata, ho sottovalutato l’allenamento che sto facendo, che è duro. Questo percorso ti rende per forza più forte perché ti ritrovi a lottare con una cosa nuova. Nel mio caso è una sifda a me stessa e alle mie paure. La settimana scorsa ho sentito tutto questo, più la stanchezza, più i bambini che mi hanno chiesto se tornavo a casa a Natale. La mia più piccola ha preso uno in un compito e due in un altro, perché io non ci sono”, e scoppia in lacrime. Un momento di sfogo, prima di ripartire più forte di prima esibendosi in un numero di showdance a fianco di Pasquale Larocca. Al termine dell’esibizione la concorrente svela : “E’ stato difficile perché ho sentito Isabella (la figlia più piccola ndr) ed è stato difficile entrare nel personaggio”.

Ma i giudizi sono entusiasti, dice Canino: “Tu sei un interprete”, Zazzaroni lancia una frecciata a Maritotto: “Siete la dimostrazione che non serve l’amore per trasmettere l’idea della coppia che balla”.

Il commento di Mariotto invece, spicca tra gli altri perché è piuttosto estremo e infelice: “In ogni caso Pasquale sembra violento, c’è l’amore che io ho notato, anche se siete in pochi a notare quanto è fluido quando c’è l’amore. Questo è una sv….ina in un ascensore per due piani. Io non l’apprezzo come l’apprezzate voi perché per me è troppo violenza, preferisco cose più romantiche”.

Carolyn Smith, che già in precedenza questa sera si è scagliata contro Mariotto in occasione dell’esibizione di Sara Croce, anche lei rimproverata perché senza amore, dice “Sono sconvolta”, e aggiunge: “Avete fatto un’esibizione fantastica, non voglio sentire la parola violenza, soprattutto in questo momento. Ero talmente presa dall’esibizione che non ho pensato a cosa dire poi”.

Zazzaroni sbotta contro Mariotto: “Stai dicendo una cosa che non ha senso: ma secondo te ci può essere amore tra Caprarica e Maria? Questa storia dell’amore ha rotto le p…lle!”.

Poi la Lucarelli fa un vero e proprio elogio di Wanda Nara come simbolo di donna veramente emancipata, che è riuscita a farsi strada in un mondo maschilista, ed è anche madre di cinque figli: “Stai tranquilla, i tuoi figli possono prendere 2, 1 ma la migliore scuola è avere una mamma libera”. “Io la penso come te, ho cinque figli, ognuno di loro ha un carattere e lavoro molto con loro e soprattutto con Francesca e Isabela perché siano libere di scegliere quello che vogliono fare, in un mondo che è difficile, ancora per noi donne”

E per chiudere, la Lucarelli chiede: “Ma a Mauro fai lavare i piatti? “Mauro fa tutto a casa, lui è un uomo completo”. Poi va a incassare un totale di 53 punti.