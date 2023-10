"Bar Stella" con Stefano De Martino, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e novità

Novità su Rai 2: la quarta stagione di "Bar Stella" con Stefano De Martino inizia con un doppio appuntamento durante il ponte di Ognissanti. Il ritorno del programma è fissato per martedì 31 ottobre a mezzanotte. Quest'anno il "Bar Stella" si presenta completamente rinnovato, sia negli arredi che nei colori, e c'è persino un enigmatico vaso-spia tra gli oggetti sullo scaffale, consegnato da un anonimo donatore. Lo show comico di Rai 2, molto influenzato dalle pietre miliari di Renzo Arbore "Quelli della notte" e "Indietro tutta!", inizialmente registrato negli studi Rai al Centro di Produzione di Napoli, per lasciare spazio a "Reazione a catena" si è trasferito lo scorso anno presso la Mostra d'Oltremare. Quest'anno cambia nuovamente sede e trova ospitalità nello storico teatro e cinema Delle Palme.

I clienti abituali del bar, che il pubblico ha imparato a conoscere e amare nel corso delle stagioni precedenti, saranno naturalmente presenti. Il gioco telefonico del barista Luciano (interpretato da Herbert Ballerina) sarà dedicato ai bambini nelle prime puntate. L'avvocato D’Afflitto (interpretato da Giovanni Esposito) farà il suo ritorno e questa volta ha il complicato obiettivo di spostare la sede del Parlamento europeo a Pollena Trocchia.

In occasione della festa di Halloween, l'odierna puntata vede l'apparizione del conte Dracula, del cugino Itt e l'introduzione di nuovi personaggi, come la conduttrice di "Tele Maria 2" (interpretata da Flavia Mirea Stellato) e Gaia Di Fusco, la nuova cantante della "Disperata Erotica Band". E, a proposito di musica, il "Bar Stella" accoglie questa sera il cantautore Raphael Gualazzi. Inoltre, una novità di questa stagione è l'"Ospitone Intelligente", interpretato dalla scrittrice Valeria Parrella, che conduce le discussioni tra i clienti del bar.

Per quanto riguarda il secondo appuntamento con lo show, in onda mercoledì 1 novembre alle 23.20, nel giorno di Tutti i Santi il ledwall analogico Ambrosia dedica un pensiero ai santi meno conosciuti. Tra i clienti del bar, l'"Ospitone Intelligente" il celebre giornalista e conduttore Maurizio Mannoni, riassume la serata come avrebbe fatto con il suo "Linea Notte". Il padrone di casa Stefano De Martino si collega per un'intervista con dei frati trappisti e dalla sua postazione celeste introduce Alan Sorrenti con la celeberrima "Figli delle stelle".Per chiudere il cerchio tematico, troviamo il tutorial di Giulia Vecchio su come richiedere le grazie ai santi.