Venier: "Ti sei vestita a lutto". Barbara D'Urso spiazza Mara: "Non ho ancora superato quello che è successo a Mediaset"

"Da nove mesi e un giorno che manco dalla televisione, questo è un parto, sto partorendo in diretta alla Venier", così Barbara D'Urso ha commentato il suo ritorno sul piccolo schermo dopo che il suo Pomeriggio 5 è stato affidato, da Pier Silvio Berlusconi, a Myrta Merlino. Barbara è entrata negli studi Rai ieri, sabato 2 marzo: "Sono voluta entrare un giorno prima perché io quando sono arrivata qui avevo 19 anni, sono stata qui vent'anni e poi sono stata via per altri 22 anni e venire qui mi ha sconvolta. È stato molto emozionante tornare qui anche perché adesso questo studio è dedicato a Fabrizio Frizzi".

Mara dunque le chiede come stia e le chiede di non mentire. "Io sto bene, giuro. È che oggi sono emozionata". "Però ti sei vestita di nero, ti sei vestita a lutto?", ha chiesto con tono ironico Venier. La conduttrice però ha avuto una risposta molto sincera che ha portato subito a galla l'elefante nella stanza: la fine della collaborazione con Mediaset. "Sono serena anche professionalmente parlando - ha risposto l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 -, ho una famiglia stupenda ma a proposito di lutto io ho ancora il dolore di quello che mi è accaduto in un altro luogo e della modalità in cui, in maniera terribile, sono stata strappata alla mia quotidianità". "Tutto ciò è successo a Mediaset, sottolineiamolo", interviene Venier. "Credevo che fosse ovvio. Mediaset mi ha dato tanto, io a quell'azienda devo molto, ma io ho dato tantissimo, sempre. Mattina, pomeriggio, sera, durante il covid io ero lì, ogni giorno. Io ho dato la vita e quindi il modo terribile in cui io sono stata strappata senza dirmi né un perché, né quando. E nessuno, ancora, mi ha mai detto il perché. Ma io non ne voglio parlare. Il dolore è ancora qua".

"Penso che il momento arriverà per chiarire con i vertici", ha provato a rassicurarla Mara. "La guerra in ogni ambito è terribile e io non la voglio fare. Vedremo quello che accadrà, il dolore c'è e piano piano andrà via. Per questo per me tornare in Rai è così bello", ha concluso D'Urso.