Barbara D'Urso e il dolore per la madre morta: "Mio padre mi ha detto una grande bugia"

A soli 11 anni Barbara D'Urso è rimasta orfana di madre. Vera Pentimalli è morta per colpa di un linfoma di Hodgkin, per anni è stata nel suo letto e Barbara quando tornava da scuola chiedeva sempre, come prima cosa, come stesse la sua mamma. La morte di Vera ha sconvolto lei e i suoi fratelli anche perché il padre decise di portarli in campagna proprio quando la madre stava morendo.

Una bugia che D'Urso non ha mai superato e che l'ha segnata per sempre: "Io non ho salutato mamma, mio padre ha deciso che era meglio che andassi in campagna. Poi papà mi ha detto: 'Torniamo a casa, mamma sta meglio'. Ma non era vero, probabilmente quando me lo disse lei era già morta. Avevo 11 anni". "Dopo questa bugia io non riesco a dirne, io non posso mentire", ha aggiunto nel salotto di Domenica In mentre Mara Venier la intervistava.

Poco dopo nella sua vita, e in quella dei fratelli, è arrivata una nuova donna: Wanda Randi. Una donna che ha saputo conquistarsi il loro amore e che ha poi iniziato a chiamare mamma, perché per lei è stata una seconda madre.