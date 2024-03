Barbara D'Urso e la verità sul viaggio a Londra

Per circa un mese Barbara D'Urso ha vissuto a Londra. Lì ha seguito un corso di lingua inglese, ha vissuto una quotidianità diversa e soprattutto lontana dal lavoro in tv. Mai, se non d'estate, si era allontanata così tanto dal piccolo schermo. E proprio nel salotto di Mara Venier, a Domenica In, ha rivelato quanto quel periodo sia stato difficile. Un dolore che non ha ancora superato.

"Dopo quello che è successo a Mediaset, avevo pensato di andare via. Ho pensato anche a Bali, invece poi sono andata a Londra. Dopo qualche giorno mi chiama mia sorella e mi dà una notizia: 'Mamma sta malissimo, è in sala rianimazione forse non passerà la notte'". Vanda, la donna che il padre ha sposato dopo la morte di sua madre Vera per un linfoma di Hodgkin, si era sentita male e questo l'ha riportata nel baratro.

"Io stavo malissimo e ho pensato 'non ce la faccio a venire anche a un funerale'. Mio fratello si trovava in Spagna, eravamo lontani. Però per fortuna poi il giorno dopo è resuscitata e il fatto che abbia realizzato un videomessaggio è bellissimo. Grazie Vanda", ha concluso D'Urso.