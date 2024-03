"Barbara D'Urso arriva in Rai e sfida Maria De Filippi": l'indiscrezione bomba sulla conduttrice

Ci sarebbe ancora uno spiraglio di speranza per Barbara D'Urso. Nonostante l'ad Rai, Roberto Sergio, abbia chiuso le "porte al suo rientro in Rai" sembrerebbe esserci "tra le scrivanie del settimo piano di viale Mazzini" un progetto per Barbara. A rivelarlo è Davide Maggio che aggiunge anche un dettaglio importante.

Il progetto sarebbe "ambizioso" e vedrebbe l'ex conduttrice Mediaset scontrarsi con Maria De Filippi. Per lei, infatti, ci sarebbe in ballo il "timone del sabato sera di Rai 1 con una sorta di Carramba che sorpresa, con la conduzione di Fremantle". Per D'Urso sarebbe un ritorno in tv in grande stile anche perché si troverebbe a fronteggiare l'imbattibile De Filippi con i suoi programmi. Maggio però poi aggiunge che forse, proprio per questo scontro epico "il progetto potrebbe essere più un desiderio che una concreta casella dei prossimi palinsesti". In merito a possibili progetti Rai potrebbero arrivare le prime conferme, o smentite, già domani, 3 marzo, visto che Barbara sarà ospite di Mara Venier a Domenica In.