Barbara D'Urso contro Silvia Toffanin: la mossa della Rai (che metterebbe in crisi Fialdini)

Barbara D'Urso sarebbe pronta a tornare in Rai. Sicuramente non resterà senza un programma e secondo quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi, sarebbe in trattative con la Rai. "Dopo aver sfiorato la co-conduzione della serata cover al prossimo Festival di Sanremo, Carmelita è in lizza per occupare su Rai1 lo spazio domenicale in cui ora è in forze Francesca Fialdini (con Da noi... a ruota libera)". Mara Venier "resta confermatissima" per Domenica In e per D'Urso potrebbero "aprirsi le porte della seconda parte del pomeriggio festivo sulla rete ammiraglia", diventando così di fatto l'avversaria di Silvia Toffanin e del suo Verissimo su Canale 5.

Da mesi D'Urso ripete che sta lavorando per tornare in tv e non stupirebbe se dopo anni a Mediaset stesse lavorando per tornare alla tv di stato, anzi. E il posizionamento, se dovesse poi essere confermato, nel pomeriggio della domenica, al posto forse di Fialdini, sarebbe un vero e proprio affondo della Rai contro il Biscione.