Barbara d'Urso annuncia il ritorno in tv: "Presto su un altro numero del telecomando"

Barbara d'Urso torna in tv. E stavolta non si tratta di ipotesi e probabilità alimentate dai rumors dopo un anno di assenza dagli schermi. Ad annunciare l'imminente rientro, infatti, è stata proprio la ex conduttrice di Canale 5 che, dal palco di TeleSud, ha chiaramente dichiarato che sì, il suo pubblico tornerà a vederla ma - com'era prevedibile - su reti che con Mediaset non avranno nulla a che fare.

L'annuncio è arrivato durante una serata svoltasi a Trapani per festeggiare il passaggio della squadra di calcio in serie C, condotta proprio da Barbara d'Urso e Francesco Facchinetti. Proprio il produttore musicale, prendendola sotto braccio, ha affrontato l'argomento: "Allora, adesso facciamo un po' di domande per far partire delle Ansa subito... Dove ti vedremo in televisione? Qui lo vogliono sapere tutti". È stato allora che la conduttrice ha dichiarato: "Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima, il telecomando è lungo...". Facchinetti ha quindi proseguito: "Segnatevelo giornalisti. Cioè? Il primo? Ti rivedremo sul primo?" ha chiesto, senza però ottenere risposta.

Mara Venier: "Mi dispiace molto per tutto quello che Barbara d'Urso sta vivendo"

Barbara d’Urso: «Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima».



L’annuncio a #Trapani nel corso dei festeggiamenti delle squadre di calcio e basket promosse rispettivamente in Serie C e A. pic.twitter.com/vhsvA10zGx — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) June 13, 2024

Le trattative per una tv locale

Dopo il burrascoso divorzio da Mediaset - alimentato dalle recenti dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi che non ha minimamente espresso alcun ripensamento sulla scelta di concludere il rapporto professionale con lei - Barbara d'Urso è rimasta lontana dalla tv, con l'unica eccezione di un'intervista concessa a Mara Venier per Domenica In.

Solo qualche giorno fa, Valerio Antonini, patron del Trapani e di TeleSud, aveva fatto intendere che erano iniziate delle trattative con Barbara d'Urso per una collaborazione che non si limitasse a un solo evento come quello per il ritorno del Trapani in serie C. Qualche ora fa, però, d'Urso ha fatto chiarezza escludendo questa possibilità: PS: le recenti parole del presidente Valerio Antonini, che ringrazio per la stima dimostratami, possono essere interpretate in maniera errata. Ha raccontato in un'intervista di avermi chiesto una collaborazione con TeleSud, tv di sua proprietà e in rapida espansione e io ne sono onorata. Sebbene non veda, almeno nel breve termine, la possibilità che questo progetto possa concretizzarsi a causa di vari impegni che avrò nel prossimo futuro, non prevederebbe, comunque, in alcun modo la mia presenza in video".

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera