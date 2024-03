Mara Venier spiazza Barbara D'Urso, le immagini inedite dei figli la fanno piangere: "Come hai fatto?"

"Dopo 10 anni di lavoro, lavoro, volevo un figlio e sono rimasta incinta di Giammauro. Dopo poco sono rimasta di nuovo incinta ed è nato Emanuele", Barbara D'Urso, ospite di Domenica In, ha rivisto un filmato in cui parlava proprio delle sue gravidanze e così, con questo regalo, Venier le ha chiesto di parlare dei suoi figli.

La conduttrice ha però fatto qualcosa che Barbara non si sarebbe mai aspettata. Come di consueto, per Domenica In, è stato mandato in onda un video con alcune foto dei figli dell'intervistata. Immagini che hanno lasciato il segno in Barbara e che l'hanno molto commossa: "Non sai quanto sono orgogliosa di loro, io non ne posso parlare perché l'ho promesso, ma vedere quella immagine di Giammauro in una delle missioni umanitarie a cui ha preso parte con Operation smile, non so come l'avete trovata non ce l'ho nemmeno io, mi commuove. Lui una volta mi disse: 'Io mamma rispetto molto il tuo lavoro e vorrei che tu rispettassi il mio, quindi ti chiedo di non parlarne".

"Lui fa trapianti di fegato, mi odierà perché lo sto dicendo, è stato prima in Giappone, poi a New York e poi è tornato in Italia perché voleva far nascere la bambina qui. Adesso vive a Roma. Lui mi disse anche: "Io parlo nei congressi di tutto il mondo e non voglio che mi dicano che lo faccio perché sono il figlio di". "Anche per Emanuele, uguale", ha aggiunto D'Urso, "Non ho mai parlato di loro ed è stato molto difficile, Emanuele è diventato un produttore e sono molto fiera anche di lui. Ha quasi litigato con il padre, che è un importante produttore cinematografico, perché mentre lavorava al suo film non gli ha mai chiesto un consiglio. Dice: 'Io faccio questo non perché sono il figlio di Berardi'. Io sono contenta, li ho cresciuta per molti anni da sola e vederli arrivare dove sono arrivati mi rende orgogliosa".

L'amore per la nipote

Da un anno e mezzo è diventata nonna, ma la notizia della nascita l'ha comunicata sui social solo molto dopo, circa un anno dopo. "Io sono persa per la mia nipotina, io dicevo ma cosa vuoi che sia diventare nonna, ma invece... Me l'hanno detto a Milano, insomma mi hanno passato un foglio dove dovevano esserci delle istruzioni e invece era l'ecografia e così mi hanno detto che era incinta".

"Essere nonni è pazzesco, sono pazza di lei e anche in quel caso è stato complicato perché non potevo dire nulla. La bimba è nata d'estate e io mi incappucciavo perché non mi potevo far vedere che andavo in ospedale, un caldo! Giulia, mia nuora, è un angelo".