Palombelli: "Vittima di molestie ma non ho mai denunciato". Toffanin tuona: "Bisogna farlo"

(Nel video Barbara Palombelli a Verissimo)

Barbara Palombelli si è raccontata a cuore aperto, domenica, a Verissimo. Dal matrimonio con Francesco Rutelli al rapporto con i figli, fino alla gioia di essere nonna. C'è un capitolo del suo passato di cui però fa ancora fatica a parlare. Silvia Toffanin glielo ha chiesto con delicatezza e riguarda un episodio di molestie.

"Ce ne sono stati diversi di episodi" ha risposto la conduttrice di Forum, aggiungendo: "Non ne ho mai parlato e non ne parlerò mai perché li ho superati, poi perché i protagonisti di queste molestie hanno delle famiglie, figlie femmine. Non volevo dare un dispiacere alle loro famiglie". Nessuna denuncia, Barbara Palombelli si è sempre tenuta tutto dentro: "Non li avrei mai denunciati perché avevo paura, pensavo che sarei stata vittima due volte. Non mi sono confidata con nessuno, ho tenuto tutto per me".

A quel punto Silvia Toffanin è intervenuta con forza: "Io credo che sia giusto denunciare però, Barbara! Bisogna avere il coraggio". La giornalista le ha dato ragione, ma ha anche sottolineato un altro aspetto, quello dei risvolti che possono esserci e che bisogna gestire: "Bisogna avere il coraggio di denunciare - ha detto - ma bisogna sapere che si paga un prezzo altissimo. Purtroppo". Questa, per lei, sembra ancora una ferita aperta.