"Bardot", la miniserie da stasera in tv: trama, storia vera, cast, quante puntate sono

La serie televisiva racconta la vita pubblica e intima di Brigitte Bardot tra il 1949 e il 1960. Cresciuta in una famiglia con un'educazione rigida, Brigitte sogna di diventare una ballerina. Nel 1949, all'età di 15 anni, incontra il regista Roger Vadim, il quale la introdurrà nel mondo del cinema. La serie illustra il destino dell'attrice, la cui vita si trasforma in un vero e proprio tormentone mediatico, divisa tra il successo e il prezzo della fama.

Il racconto si dipana attraverso i momenti più significativi della carriera della grande Diva, mostrandoci come una ragazza dai sogni semplici si trasforma in un'icona globale. La serie non si limita a celebrare il suo successo professionale, ma narra anche le sfide personali e i sacrifici che hanno accompagnato la sua ascesa. Brigitte Bardot diventa rapidamente una delle figure più amate attirando l'attenzione non solo per il suo talento, ma anche per la sua bellezza e il suo spirito libero.

Il pubblico viene reso partecipe dei momenti più intensi e spesso difficili che la Bardot ha vissuto, mostrando dunque anche il lato oscuro della fama. La gloria ha un prezzo elevato, e Bardot lo sperimenta in prima persona, dovendo fare i conti con le pressioni del successo e l'invasione costante della sua privacy. E poi il suo matrimonio con Roger Vadim, le collaborazioni con registi di fama internazionale, i ruoli che l'hanno resa una leggenda del cinema.

Trasmessa in Francia nel maggio del 2023, "Bardot" è formata da sei episodi di circa 50 minuti ciascuno, trasmessi da Canale 5 nel corso di tre prime serate tv:

Prima puntata (primo e secondo episodio): lunedì 17 giugno

Seconda puntata (terzo e quarto episodio): lunedì 24 giugno

Terza puntata (quinto e sesto episodio): lunedì 1° luglio

Scritta e diretta da Danièle Thompson e Christopher Thompson, la serie ha un cast così composto: