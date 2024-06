"Bardot", stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata, Brigitte Bardot vive un periodo sereno, le riprese proseguono in un clima di entusiasmo e allegria. Da una parte ci sono la troupe, i colleghi, i produttori e gli agenti; dall'altra i giornalisti, che la Diva riesce a gestire abilmente mentre la sua popolarità crescere rapidamente. Certo, l'aumento di notorietà è talvolta invadente, ma con la sua influenza la protagonista riesce a far rimpatriare Jean-Louis Trintignant, che si trovava in Germania per il servizio militare. Ma una telefonata inaspettata da parte del cantante Gilbert Bécaud fa nascere un'attrazione tra i due. Sentendosi tradito, Jean-Louis decide di interrompere la relazione con Brigitte, nonostante le sue suppliche. Ma i colpi di scena riguardanti la vita sentimentale dell'attrice non finiscono qui: Gilbert è un uomo sposato.

Nel secondo episodio della serata - e quarto della miniserie - ritroviamo una Brigitte Bardot profondamente addolorata, circondata da familiari e amici al funerale del nonno. Una nuova produzione, una commedia dal titolo "Babette va alla guerra", le offre però una distrazione. Sul set conosce Jacques Charrier, attore appassionato e sicuro di sé, che presenta Brigitte ai suoi genitori come la donna della sua vita. Ma i genitori di Jacques sono preoccupati, anche perché Brigitte non desidera formare una famiglia nè tantomeno avere un figlio. Ma non tutto va come previsto: la scoperta della sua gravidanza è un colpo devastante per la Bardot, che decide di rivolgersi a Roger Vadim in cerca di supporto e consigli.

Scritta e diretta da Danièle Thompson e Christopher Thompson, la serie vede nel cast: Julia de Nunez (Brigitte Bardot); Valentine Bourgeois (Brigitte Bardot da bambina); Victor Belmondo (Roger Vadim); Jules Benchetrit (Sami Frey); Hippolyte Girardot (Louis "Pilou" Bardot); Lou Gable (Mijanou Bardot); Géraldine Pailhas (Anne-Marie "Toty" Mucel).