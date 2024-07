"Bardot", stasera in tv la terza e ultima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata - e quinto della miniserie - Brigitte Bardot è al terzo mese di gravidanza, e deve mantenere il segreto sul set di "Sexy Girl". I suoi genitori sono dispiaciuti perché Jacques Charrier ha annullato il suo contratto: sarà Alain Delon a prendere il suo posto. Jacques, ancora amareggiato per gli esiti del film "Delitto in pieno sole", si unisce a Brigitte a Nizza, dove lei sta girando il nuovo film. Nonostante le difficoltà, Brigitte non vuole abbandonare il cinema e ha già in mente un nuovo progetto per dopo la nascita del bambino. Jacques, sempre più esausto e depresso, non sopporta più l'ambiente intorno alla donna: durante una discussione attacca verbalmente Olga Horstig, l'agente dell'attrice, che gli presenta una brillante sceneggiatura del grande regista Henri-Georges Clouzot. Olga lo allontana e Brigitte chiede il divorzio. Dopo un primo incontro teso con il controverso Henri-Georges e sua moglie Véra, il film, dal titolo "La verità", comincia a prendere forma.

Nel secondo episodio della serata - quello che chiude la miniserie - Brigitte si lascia andare a un po' di divertimento, balla e ritrova un po' di leggerezza, e nemmeno Jacques e i capricci del piccolo Nicolas-Jacques che piange riescono a rovinarle la serata. L'attrice è molto concentrata sulla preparazione del film "La verità", sulla scelta del co-protagonista e sulla sua relazione ambigua con il velenoso regista Clouzot. Jacques, in piena depressione, frequenta spesso la clinica e le riprese si rivelano alquanto faticose. Solo Carré, il suo fedele uomo di fiducia e segretario, le offre conforto e condivide i suoi momenti di solitudine. Clouzot sfrutta le fragilità di Brigitte, dimostrandosi un uomo duro e cinico. La sua direzione degli attori, a volte accompagnata da violenze fisiche, è quasi insostenibile. Il giovane Sami Frey rimane silenzioso, ma questa apparente indifferenza nasconde emozioni profonde che lo turbano.

Scritta e diretta da Danièle Thompson e Christopher Thompson, la serie vede nel cast: Julia de Nunez (Brigitte Bardot); Valentine Bourgeois (Brigitte Bardot da bambina); Victor Belmondo (Roger Vadim); Jules Benchetrit (Sami Frey); Hippolyte Girardot (Louis "Pilou" Bardot); Lou Gable (Mijanou Bardot); Géraldine Pailhas (Anne-Marie "Toty" Mucel).