"Battiti Live 2024" con Ilary Blasi, da questa sera in tv: cantanti e scaletta della prima puntata

Dopo il grande successo delle ultime edizioni trasmesse su Italia 1, il festival musicale più amato dell'estate italiana, "Cornetto Battiti Live", approda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 8 luglio. Questo evento, che tradizionalmente si svolge in alcune piazze del Sud Italia, con una prevalente presenza della Puglia, vede alla conduzione dell’edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi insieme ad Alvin, con la partecipazione speciale di Rebecca Staffelli. E per la prima volta dopo sette anni, dunque, "Battiti Live" non sarà presentato da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, storicamente affiancati da Mariasole Pollio. A supportare gli artisti sul palco ci sarà un corpo di ballo che include anche gli allievi del talent show "Amici". Gli spettatori potranno seguire il festival anche in diretta e on demand su Mediaset Infinity, dove avranno accesso a contenuti esclusivi e interviste dal backstage. La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini. La prima puntata ha come bellissima cornice il mare della piazza di Molfetta.