Battiti Live 2024, stasera in tv: cantanti e scaletta del 15 luglio 2024

Dopo il successo della prima puntata, torna "Cornetto Battiti Live", uno dei festival musicali estivi più amati d'Italia, condotto da Ilary Blasi con la collaborazione di Alvin e la partecipazione speciale di Rebecca Staffelli. Oggi, lunedì 15 luglio, dalle 21:20 su Canale 5, la suggestiva piazza di Molfetta fa da sfondo a una serata all'insegna della musica italiana più amata.

Battiti Live 2024: anticipazioni 15

Il successo crescente degli ultimi sette anni su Italia 1 ha portato il Radio Norba Cornetto Battiti Live a fare il grande salto su Canale 5, amplificando così la portata della musica estiva nelle case degli italiani. Il festival, ormai un appuntamento fisso dell'estate, continua a evolversi e a raggiungere nuovi traguardi, confermandosi come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica pop italiana. Condotta da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Rebecca Staffelli, la seconda serata di "Cornetto Battiti Live" vede alternarsi sul palco una serie di artisti di grande calibro, pronti a regalare emozioni ai telespettatori. Ad accompagnare le performance musicali, troviamo un corpo di ballo speciale, composto anche dagli allievi del talent show "Amici". Da segnalare che da oggi, lunedì 15 luglio, i fan possono scoprire i retroscena del festival grazie a "Backstage Battiti Live", un appuntamento quotidiano che va in onda su Italia 1 alle 13:50. Stefano Corti, comico e inviato de "Le Iene", ci guida nel dietro le quinte, intervistando gli artisti e svelando curiosità e segreti dello show.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera, 15 luglio

Gli artisti che salgono questa sera sul palco di "Battiti Live 2024" sono:

The Kolors

Elodie

Emma

Annalisa

Tananai

Tony Effe

Gaia

Alessandra Amoroso

Articolo 31

Mida

Rose Villain

Renga e Nek

Gabry Ponte

Holden

Paola e Chiara

Cristiano Malgioglio

Baby K

Big Mama

ComaCose

Clara

Olly

Santi Francesi

Gli artisti non si limitano al palco di Molfetta ma sono protagonisti anche di esibizioni on the road in alcune delle località turistiche più belle della Puglia. In questa puntata, Elodie si esibisce da Bari, mentre i The Kolors fanno tappa a Gravina.

Dove vedere Battiti Live 2024

La seconda puntata di "Battiti Live 2024" va in onda lunedì 15 luglio alle 21.20 su Canale 5. Lo show musicale è visibile anche in streaming - in diretta e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate di "Battiti Live 2024" possono essere seguite anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera