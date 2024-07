Battiti Live 2024, stasera in tv: cantanti e scaletta del 22 luglio 2024

Oggi, lunedì 22 luglio 2024, Canale 5 trasmette alle 21.20 la terza puntata della stagione di "Cornetto Battiti Live 2024". Questo evento musicale, organizzato da Radio Norba, è profondamente legato alla Puglia, celebrandone la cultura e le bellezze locali. Sul palco, Ilary Blasi e Alvin, affiancati da Rebecca Staffelli, presentano una serata ricca di esibizioni di amati artisti della nostra scena musicale.

Battiti Live 2024: anticipazioni del 22 luglio

Stasera, 22 luglio, in prima serata su Canale 5, va in onda il terzo appuntamento di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, la manifestazione musicale estiva che si distingue per la sua anima pugliese. Quest'anno, il programma ha attirato numerosi turisti che, oltre a godersi la musica, possono esplorare le meraviglie della Puglia. La puntata di oggi è stata registrata per la terza volta a Molfetta, prima di spostarsi, dalla prossima settimana, nella suggestiva Otranto. Ilary Blasi e Alvin, insieme a Rebecca Staffelli, introducono una serie di performance di alcuni tra i più celebri artisti della musica italiana. Quali canzoni diventeranno i tormentoni di quest'estate e rimarranno nei nostri ricordi? “Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024” offre una vasta gamma di possibilità musicali, permettendo a ogni spettatore di scegliere la propria hit preferita e associarla per sempre ai momenti indimenticabili dell'estate del 2024. Ricordiamo che i fan possono scoprire i retroscena del festival grazie a "Backstage Battiti Live", un appuntamento quotidiano che va in onda su Italia 1 alle 13:50. Stefano Corti, comico e inviato de "Le Iene", ci guida nel dietro le quinte, intervistando gli artisti e svelando curiosità e segreti dello show.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera, 22 luglio

Gli artisti che salgono questa sera sul palco di "Battiti Live 2024" sono:

Emma

Jvli

Olly

Annalisa

Tananai

Ricchi e Poveri

Paola e Chiara

Cristiano Malgioglio

Gabry Ponte

Francesco Renga

Nek

Alex Britti

Baby K

Fred De Palma

Alessandra Amoroso

Bigmama

Santi Francesi

Clara

Coma_Cose

Rose Villain

Benjamin Ingrosso

Holden

Mida

A completare il cast della serata ci pensano, impegnati nelle esibizioni "on the road", i The Kolors e Rocco Hunt.

Dove vedere Battiti Live 2024

La terza puntata di "Battiti Live 2024" va in onda lunedì 22 luglio alle 21.20 su Canale 5. Lo show musicale è visibile anche in streaming - in diretta e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate di "Battiti Live 2024" possono essere seguite anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.

