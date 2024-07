Battiti Live, Achille Lauro sbotta: “Domani lo raccontate”

Continua la prima puntata di Battiti Live 2024, la kermesse musicale che si è ormai presa Canale 5 a forza di fare grandi ascolti su Italia Uno. Con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin, coadiuvati da Rebecca Staffelli, la lunga serata di musica e spettacolo, ha visto sfilare sui palchi, il principale a Molfetta, ma anche altri sparsi per il territorio pugliese, i nomi più seguiti della musica italiana attuale.

Tra questi, c’è sicuramente anche Achille Lauro che sul palco porta un medley dei suoi successi più noti. Ma dopo i primi due brani il cantante, prima di intonare il suo brano forse più famoso, 16 marzo, a chiusura del mush up, si prende qualche secondo per rivolgersi al pubblico. Per fare una richiesta con un tono piuttosto perentorio. All’improvviso infatti, tra un brano e l’altro, si ferma e sbotta: “ I telefoni in tasca, grazie. Domani lo raccontate!” Un invito piuttosto energico, prima di intonare il suo più grande successo, cantato da tutta la piazza.

Un’uscita che sottolinea quello che è un reale problema per gli artisti durante i live, ma anche quella che appare una battaglia persa e che può fare affidamento solo sulla comprensione di centinaia di persone. Di certo la sottolineatura non è passata inosservata.

L’importante non è fare video ma divertirsi ad un concerto, e sicuramente il pubblico che era in piazza in Puglia si è goduto spettacolo e musica.

Tra i tanti artisti della serata c’è stata anche una particolarmente emozionata: parliamo di Sarah Toscano, l’ultima vincitrice di Amici, al suo esordio in un evento così importante musicale-televisivo, che dopo aver cantanto la sua Sexy Magica, si emoziona quando vede i cartelli dei fan per lei, che spuntano in mezzo alla folla. Ma sono tantissimi gli artisti usciti dalla trasmissione a scatenare la piazza, il pubblico davanti alla tv e sui social. Da Annalisa, a Irama, da Angelina Mango, fino a Michele Bravi che si esibisce in un sorprendente duetto con Guè.

Sarah ci farai sognare, non abbiamo dubbi 😍 Cornetto #BattitiLive pic.twitter.com/VIles0Zvst — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) July 8, 2024