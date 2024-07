Battiti Live, Annalisa "bella fisica", Ilary punge Mahmood sull'outfit: “Te sei messo 'na cosetta…”

Continua la festa di musica e spettacolo di Battiti Live nella lunga serata di lunedì 22 luglio, con il palco principale allestito a Otranto e quello decentrato a Ostuni. Dopo l’apertura di serata con un medley di Angelina Mango e l’esibizione della star made in Puglia Alessandra Amoroso è la volta di Tananai che, prima canta Veleno da solo, poi introduce sul palco l’altra metà della coppia musicale regina di questa estate 2024, ovvero Annalisa, per cantare insieme la loro Storie Brevi. Poi, sola sul palco rimane la cantante ligure che propone uno dei suoi super tormentoni, ovvero Bellissima. A fine esibizione, la conduttrice Ilary Blasi la raggiunge per le quattro chiacchiere di rito e l’argomento è la laurea in fisica di Annalisa. “Ma è vero che sei laureata in fisica? Io sono rimasta scioccata!”, dice Ilary, che poi le chiede “E’ più difficile laurearsi in fisica o fare una hit?”. La cantante risponde che, in realtà, la musica è arrivata prima nella sua vita, che è quello che ama più fare, quindi in un certo senso le viene più facile. E la conduttrice conclude citato uno dei più grandi tormentoni di tiktok, dicendole: “Sei una bella fisica, però hai fatto bene a fa la cantante!” Eh si, lo pensa tutto il pubblico.



Altro giro, altro artista capace di fare numeri stellari di stream e di conquistare le classifiche internazionali, Mahmood, che in questa calda estate ha proprio deciso di giocare con gli outfit presentandosi in modo sempre più eccentrico. Così, dopo l’indimenticabile copricapo di finta pelliccia non bene identificata sfoggiato sul palco del Tim Summer Hits, per la kermesse pugliese sceglie di vestirsi in total white: canotta, camicia spalancata, calzoncini alla Fantozzi e inguardabili calzini candidi sopra al ginocchio, con tanto di ginocchiere in tinta. Poteva un look del genere passare inosservato al momento dei saluti, dopo che il cantante ha terminato il suo medley facendo cantare la piazza con Tuta Gold? Certo che no!

Quando la conduttrice arriva a salutare l’artista sul palco prima gli confessa che, nonostante la figlia ci abbia provato tanto, lei la coreografia di Tuta Gold proprio non riesce a impararla. Ci prova anche Mahmood a insegnargliela, ma niente, si finisce con l’ammissione di sconfitta da parte di Ilary: “Ciao core!” Dopo di chè arriva la domanda inevitabile: “Mahmood, ma è più facile scrivere una canzone di successo o scegliere l’outfit per venire a cantare?” e giù risata. Il cantante, che già aveva fatto una battuta nel mezzo del medley appare divertito: “Hai visto? Ho messo una cosa semplice”, e la risposta: “Na cosetta te sei messo!” Sì, così, giusto per non passare inosservato.