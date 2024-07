Battiti Live, Cristiano Malgioglio “queen” in rosso e Articolo 31 infiammano la piazza

Continua su Canale 5, la seconda puntata di Battiti Live. La kermesse musicale made in Puglia registrata a Molfetta, a Bari, Gravina e in altre località della regione. Anche stasera, guidato da Ilary Blasi e Alvin insieme a Rebecca Staffelli, il programma regala al pubblico di Mediaset una lunga serata di musica e spettacolo, in cui sui palco principale vista mare e sugli altri del territorio, si alternano i nomi più seguiti della musica italiana.

Tra i tanti artisti protagonisti della puntata ce n’è uno che infiamma letteralmente la piazza, con la sua ironia e la contagiosa voglia di divertirsi:“Qualcuno lo chiama re, ma lui preferisce Queen”, lo introduce Ilary Blasi: “Con Fernando: Cristiano Malgioglio! “ Ed è proprio il paroliere e giudice di Tale e Quale e Amici a presentare la sua ultima, sbarazzina, canzone alla piazza che si può scatenare ballando su un testo divertente e spensierato, come estate comanda. Alla fine dell’esibizione, la conduttrice fa un appunto al look (un lungo kimono rosso con stampe bianche), scelto dal cantante: “Te sei vestito come Alvin stasera, vi siete messi d’accordo? Rosso, passione” chiede, visto che anche il collega ha scelto il rosso, ma l’artista ci tiene a sottolineare “Io sono japan tesoro”…Chiamato in causa Alvin spiega divertito “E’ la prima cosa che gli ho detto: felice di essere vestito come te. Come si fa non amare Cristiano Malgioglio?” Non si può, a giudicare dall’affetto del pubblico, che il paroliere attribuisce anche alla sua presenza in tv:

“Lo devo sia a Tale e quale show sia ad Amici il programma di Maria De Filippi, questa donna che io amo da tutta la vita”. Un programma che semina talenti, basta vedere la scaletta di questa sera, le classifiche di stream, ma anche il corpo di ballo di Battiti Live dove spiccano gli ex alunni della scuola del talent, anche dell’ultima edizione, come Kumo, Lucia e Sofia, già messi a lavorare a poche settimane dalla fine della loro esperienza televisiva.

A conferma di questo discorso, tra gli artisti che si esibiscono subito dopo Malgioglio, ci sono Elodie con Black Nirvana, Alessandra Amoroso, The Kolors e Gaia.

Ma a infiammare letteralmente la piazza è l’esibizione degli Articolo 31, tra hit contemporanee come Peyote, a grandi successi del passato, come Domani Smetto, non cantare e ballare risulta praticamente impossibile.