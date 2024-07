Battiti Live: Ilary svela il "segreto" di Rebecca Staffelli, Annalisa e Tananai la formula per il tormentone perfetto

Nel deserto dei palinsesti estivi, a tenere viva l’attenzione del pubblico del piccolo schermo sono le kermesse musicali. Lunedì 15 luglio Battiti Live, la manifestazione canora made in Puglia e trasmessa da Mediaset (quest’anno sull’ammiraglia Canale 5), va in onda per la sua seconda serata, da Molfetta. Sul grande palco vista mare, come di consueto, passeranno molti nomi amati della musica italiana. A condurre la serata, la coppia Ilary Blasi- Alvin. E l’inizio è subito frizzante, con le immancabili punzecchiature reciproche, una formula ormai rodata tra i due, che aggiunge brio alla conduzione.

Ilary Blasi è la prima che sale sul palco e presenta il collega come:“Colui che veramente di musica se ne intende, soprattutto di hit. Avevo deciso di lasciarlo stamattina, poi ci ho ripensato…” E Alvin, non ha problemi a rispondere a tono: “Un benvenuto come il tuo Ilary non esiste, poche persone mi fanno sentire amato come te!”

Non contenta, la conduttrice introduce anche Rebecca Staffelli, e ne approfitta subito per "metterla in mezzo", svelando un dettaglio della sua vita privata:“Presentiamo colei che è giovane, che si intende di social, di musica, e che c’ha pure il fidanzato pugliese, e non ho capito se l’ha trovato qua o se l’è portato da casa…Rebbecca, raccontaci!” “Me lo sono portato da casa…” la rassicura la giovane collega.

Poi si parte con la musica, ad aprire le danze è la star made in Puglia, Emma, che canta Femme Fatale e Apnea e racconta le emozioni di cantare nella sua terra d’origine: “C’è sempre quell’emozione dei ricordi di quando ero ragazzina e volevo fare questo mestiere, e quindi sapere oggi che c’è tanta gente che mi vuole bene mi dà gioia, mi rassicura e mi conforta.”

Dopo Emma è la volta della coppia d’oro, anzi, di platino della musica italiana che, in questa estate 2024 ha deciso di mettersi “in società” per sfornare la hit Storie brevi. Alvin chiede ad Annalisa e Tananai quale sia il segreto per sfornare, come fanno loro, un tormentone dopo l’altro. La cantante ligure risponde“Non c’è una formula, è il lavoro”. Mentre Tananai la formula perfetta ce l’ha, e la rivela“Per me, niente: fai una canzone con Annalisa ed ecco il tormentone!”