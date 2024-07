Battiti Live: Ilary Blasi e il mistero del dopo-puntata, Angelina Mango scatena la piazza: "Vorrei essere uno specchio per voi!"

Nuova puntata di Battiti Live. Il palco principale della manifestazione canora dell’estate targata Canale 5, per questa serata di lunedì 22 luglio è stato allestito a Otranto. E ad aprire le danze, come di consueto, è la “padrona di casa” di questa edizione 2024 della kermesse, ovvero, Ilary Blasi. Salutato il caloroso pubblico della piazza, introduce la serata con la solita, inevitabile, frecciatina ironica al compagno di avventura Alvine, dicendo: “Ho una bellissima sorpresa per voi stasera, anzi una bellissima e una brutta. Quella bellissima è che stanno per arrivare tante canzoni, tanti artisti e tante hit. Quella brutta è…Alvin!”

Il conduttore sale sul palco, ormai rassegnato a introduzioni sempre più sarcastiche, ma comunque prova, scherzando a protestare:“Ma Ilary, mi avevi promesso che almeno una presentazione me la facevi bene”…E la risposta è anche peggio della presentazione.“Ma io non potevo dire una bugia al mio pubblico...”, per poi aggiungere un sibillino “Perché poi dai, che facciamo dopo la trasmissione, dillo se hai coraggio”… Alvin pronto risponde:“Ci mangiamo una pizza” e la conduttrice aggiunge un ancor più enigmatico “eh, si si…” gettando i social nel dubbio su che si farà mai dopo la registrazione della puntata. In molti se lo chiedono ancora quando ad incendiare la piazza arriva una delle artiste più amate della musica italiana contemporanea. “Io sono emozionata perché è la prima volta che la vedo dal vivo”, dice Ilary lanciando Angelina Mango con un medley cantato a squarciagola da tutto il pubblico e che si conclude con il suo tormentone dell’estate 2024, ovvero Melodrama.

Se si dice emozionata Ilary Blasi, e se è evidentemente emozionato tutto il pubblico mentre la giovanissima artista canta, l’emozione è evidente pure per lei che, prima del brano finale si rivolge alla piazza:“Che meraviglia, spero di essere uno specchio per voi, per ridarvi tutto l’amore che mi state dando, grazie!”

Poi Rabecca Staffelli dà la parola a un a superfan di Angelina che le chiede che cosa abbia imparato nell’ultimo anno di successi per lei? La risposta: “Che non cambia l’istinto quando si è sul palco, si può essere davanti a due persone, o a un milione, l’unica cosa che conta per me è l’amore per la musica, quello non cambia mai!”Un inizio bomba che prosegue con la star made in Puglia Alessandra Amoroso sul palco allestito ad Ostuni.