Scoppia "il caso" al Battiti Live: scomparso un logo dalla pubblicità. Cosa sta accadendo

Tutto pronto (o quasi) per il ritorno di Battiti Live, l'evento musicale che si svolge durante la stagione estiva in Puglia, in più date, registrato e poi in onda su Mediaset. Dal 2017 al 2023 è andato in onda su Italia Uno, ma da quest'anno cambia tutto. Innanzitutto è cambiata la conduzione (via Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, via anche Mariasole Pollio).

Da quest'anno, infatti, ci sono Ilary Blasi e Alvin, mentre Rebecca Staffelli ha preso il posto di Mariasole Pollio. Non solo. Cambia anche la rete Mediaset che manda in onda il programma: non più Italia Uno, bensì Canale 5 (dall'8 luglio al 5 agosto). Un cambiamento non indifferente. E così cambiano anche le esigenze commerciali legate anche alla pubblicità.

Che fine ha fatto il logo "Radio Norba"

Proprio di questo si sta parlando in queste ore, dopo che alcuni utenti hanno notato che il logo di "Radio Norba" è improvvisamente sparito. Com'è facilmente intuibile (nonché riportato anche da altri siti) la "scomparsa" del logo "Radio Norba" è legata proprio a questo passaggio da Italia Uno a Canale 5 e quindi alla pubblicità e alla sua raccolta. Ciò non vuol dire assolutamente che Radio Norba non abbia più l'importante ruolo ricoperto fino ad ora.

Tra gli ospiti che si sono esibiti sul palco (e che quindi vedremo su Canale 5) ci sono anche: Alessandra Amoroso, Sarah, Gigi D'Alessio, Holden, Michele Bravi, Alfa, Annalisa, Blue, Gabry Ponte, Rhove, Achille Lauro, Rose Villain, Guè, Irama, Ricchi & Poveri, Tananai, Angelina Mango, Geolier e il Volo.

