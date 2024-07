Battiti Live, il ritorno di Ilary Blasi ed è subito gaffe: “Non ci capisco niente…”

Torna lunedì 8 luglio su Canale 5, la manifestazione “Battiti Live” che segna anche il ritorno in tv di Ilary Blasi, rimasta per diversi mesi “in panchina”. In questa occasione, oltre alla ribalta televisiva, ritrova anche un vecchio sodale e compagno di avventura nelle edizioni passate dell’Isola dei Famosi, ovvero Alvin.

E lo stile della conduttrice non è certo cambiato in questi mesi: poca o nulla formalità, uscite spontanee e gaffe che piacciono tanto al pubblico, soprattutto a quello dei social che, infatti va letteralmente in visibilio, con un diluvio di commenti, già al minuto 5 quando, dopo aver presentato e fatto cantare Irama, Ilary Blasi lo raggiunge di nuovo sul palco, per qualche parola veloce. E qui, arriva la prima battuta da “meme” della serata, ovvero: “In questo brano tu metti insieme le sonorità orchestrali con l’elettronica”, dice a Irama, per poi aggiungere: “Correggimi se sbaglio, me l’hanno scritto eh, io non ci capisco niente!” Insomma, a scanso di equivoci, mani avanti messe sin dall’inizio di una kermesse musicale che, televisivamente durerà 5 serate.

Ma uno dei suoi bersagli principali, si conferma la sua “spalla”, Alvin, che prima presenta come la presenza “di troppo” in una bella serata: “Il posto è magico, la musica è meravigliosa, abbiamo le stelle, c’è il mare, vi starete chiedendo dov’è la fregatura? Purtroppo c’è, ed ha un nome: si chiama Alvin”. Poi stuzzica, di nuovo, presentando l’esperta social, Rebecca Staffelli: “Io e te giochiamo a fare i giovani, ma dai c’abbiamo 120 anni in due! Ci serve una giovane, veramente esperta dei social”…

Ma al centro dello show rimane la musica, e dopo Irama, sono Annalisa e Tananai, dal palco di Giovinazzo a far cantare tutti. Poi salire sul palco sono i Ricchi e Poveri, che in questo 2024 stanno vivendo un’incredibile rinascita e una popolarità incredibile, anche tra i giovanissimi. E infatti, come salgono sul palco per cantare “Aria” e poi la ormai celeberrima“Ma non tutta la vita”, con look sempre bizzarri e coordinati, scatenano il pubblico in piazza che balla e canta a squarciagola, e i commenti, entusiasti del pubblico social: “La carica inumana di Angela”, “Adoro i Ricchi e Poveri pazzi scatenati” e ancora: “Guarda che hit che hanno sfornato i ricchi e poveri , tutti i ragazzini la cantano e ballano”. Un trionfo insomma.