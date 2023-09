Scopriamo le nuove trame della soap “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 17 a sabato 23 settembre 2023. Finn è adesso cosciente e tenta di fuggire via dalle grinfie della pericolosa madre. Ridge torna da Brooke, provocando delusione e sconforto a Taylor.

Beautiful, le anticipazioni dal 17 al 23 settembre 2023

La presenza di Sheila, fuggita dal carcere, aleggia nell'aria: Ridge prova a rassicurare Taylor sottolineando che Steffy e i bambini si trovano all'estero, e sono quindi al sicuro. L'uomo non dimentica però Brooke e va a trovarla per vedere come sta.

E mentre Liam e Hope si pongono domande sulle azioni di Sheila, Finn comincia a ricordare sempre più dettagli sulla notte della sparatoria. Quando chiede alla madre di essere condotto all'ospedale, per rivedere Sheila e i piccoli, lei rifiuta la richiesta. A questo punto Finn capisce bene di essere ormai sotto lo scacco di una donna folle.

Ridge comunica a Brooke di voler fare ritorno a casa. Mentre i Forrester si apprestano a festeggiare l'unione tra Eric e Donna, innamorati alla luce del sole, Jack, che crede Finn morto, si reca da Taylor e Thomas, abbandonandosi al dolore.

Carter e Quinn si concedono una personale luna di miele, mentre Paris è ancora giù di morale per essere stata abbandonata sull'altare dall'uomo. Taylor è sconfortata dalle parole e dalla scelta di Ridge, in procinto di tornare da Brooke. La dottoressa incontra Deacon: entrambi danno libero sfogo alle rispettive delusioni.

Finn studia un modo per poter scappare dal controllo di Sheila, e la convince ad uscire perché bisognoso di medicine: il giovane uomo si rende però conto di essere ancora troppo debole per fuggire. Ridge e Brooke si ritrovano: il loro maggiore argomento di discussione è al momento ancora Sheila.

Dove vedere Beautiful (dal 17 al 23 settembre)

I nuovi episodi di "Beautiful" vanno in onda da domenica 17 a sabato 23 settembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Le puntate della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.