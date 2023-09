Leggiamo cosa accade nelle nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 10 a sabato 16 settembre 2023. Carter e Paris sono in procinto di sposarsi: al momento del fatidico "sì" irrompe Quinn, capace di sconvolgere i piani (e le vite) di molte persone.

Beautiful, le anticipazioni dal 10 al 16 settembre 2023

Siamo sulla spiaggia e Charlie sta per celebrare le nozze tra Carter e Paris. L'atmosfera è anomala: parenti ed amici sono presenti e Hope si cimenta in un discorso che dovrebbe esaltare l'amore tra i due sposi. Sono tanti, però, i volti contrariati o comunque perplessi. Come quelli di Grace, di Zende e di Ridge.

Nel bel mezzo dei momenti salienti irrompe Quinn, che sbandiera pubblicamente il suo amore per Carter, precisando che il suo matrimonio con Eric può dirsi definitivamente naufragato. Tra lo stupore generale, Carter molla Paris sull’altare.

Tutta la verità viene a galla quando Donna confida a Katie da avere da tempo una relazione con Eric, dicendosi sollevata di perchè adesso ha l'opportunità di poter vivere il suo amore alla luce del sole. Mentre Finn versa in coma, al suo capezzale vediamo Sheila. Quest'ultima è molto temuta da Thomas: il ragazzo vuole adesso salvaguardare Taylor dalla discussa donna; aggiungendo che desidererebbe più di ogni altra cosa di vedere Ridge nuovamente accanto alla madre.

Sheila chiama a rapporto Mike al capezzale di Finn, sperando che possa aiutarla a salvare il figlio. Mentre Quinn e Carter si dichiarano il loro amore, Grace tenta di consolare Paris, provata per essere stata abbandonata sull’altare. A quel punto Zende si offre di riaccompagnarla a casa.

Dato che la polizia non riesce a ritrovare Sheila, Ridge assume delle guardie per garantire l'incolumità di Taylor mentre, considerata la lontananza, Steffy e i bambini sono al sicuro. Finn continua a manifestare uno stato molto critico: va in arresto cardiaco e Sheila prova a rianimarlo con il defibrillatore, sotto lo sguardo scettico di Mike. A sorpresa, però, Finn si riprende e apre gli occhi; sembra dunque riconosce la madre, che gli chiede immediatamente cosa ricordi esattamente della notte in cui è stato sparato.

Dove vedere Beautiful (10 al 16 settembre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 10 a sabato 16 settembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della storica soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.