Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate di “Beautiful”, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 maggio 2024, a partire dalle 13.40. L'attenzione è tutta per il ricatto di Bill nei confronti di Steffy e Finn: i due sono costretti a testimoniare a favore di Sheila. Quest'ultima e Bill formano al momento una coppia forte e sinistra.

Beautiful, le anticipazioni dal 12 al 18 maggio 2024

Bill ricatta Finn e Steffy, che si trovano in tal modo piegati e rinunciano alla loro testimonianza; come non bastasse, a complicare ulteriormente le cose, Mike afferma di aver costretto Sheila ad evadere contro la sua volontà.

Le accuse contro Sheila vengono dunque ritirate e lei viene rilasciata, mentre guarda con un sorriso beffardo le disperate proteste di Steffy. Grazie alle nuove prove presentate durante l'udienza, Bill ha effettivamente garantito la libertà alla discussa donna e Mike la fa uscire di prigione.

Steffy e Finn raccontano a Taylor gli ultimi avvenimenti drammatici, confessando con amarezza di non aver testimoniato contro Sheila perché Bill li ha ricattati: quest'ultimo avrebbe, in caso contrario rivelato che Taylor gli aveva sparato anni prima. Taylor vorrebbe addirittura costituirsi alla polizia, ma Steffy la convince a non farlo.

Intanto anche Brooke e Katie, informate da Carter, sono sconcertate e preoccupate, mentre vediamo invece Sheila celebrare la sua libertà, proprio accanto a Bill. Durante il lieto momento, irrompe Taylor, in cerca di spiegazioni.

Mentre Finn, senza entrare nei dettagli, conferma a Carter che lui e Steffy sono stati ricattati da Bill per non testimoniare. Taylor e Steffy affrontano Bill e Sheila, ma la situazione sembra critica: l'uomo continua, imperterrito, a difendere Sheila.

Steffy e Finn rivelano a Liam e Hope che Bill ha una relazione con Sheila. Katie si reca da Bill per cercare di farlo ragionare, ma lui sembra totalmente sotto il controllo di Sheila, al punto che lui caccia l'ex moglie di casa e bacia la sua nuova compagna. Finn e Steffy sono ancora sconvolti dalla situazione.

Dove vedere Beautiful (dal 12 al 18 maggio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 12 a sabato 18 maggio 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand.

