Beautiful, le anticipazioni dal 13 al 18 novembre 2023

Leggiamo le trame della nuova settimana di “Beautiful”, la soap opera in onda su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 18 novembre 2023. La decisione di Thomas di chiedere l'affidamento esclusivo del piccolo Douglas è frutto di un piano di Taylor, con l'intento di riconquistare Ridge? Brooke è convinta di questa ipotesi e vuole lottare pur di non farla realizzare.

Mentre vediamo Steffy e Finn godersi un po' di pace dopo i difficili momenti vissuti, Ridge, Quinn, Carter e Zende parlano della morte di Sheila, che ha provocato problemi e tensioni a tutti. Non sanno però che la donna è ancora viva ed è intenta a chiedere aiuto a Deacon, chiedendogli ospitalità per non finire nuovamente in prigione. Essendo quest'ultimo in libertà vigilata, le nega l'aiuto perchè non ha alcuna intenzione di essere spedito in carcere a causa sua.

Hope nel frattempo confida a Brooke tutti i suoi timori inerenti alle mosse di Thomas per avere con sé il piccolo Douglas a tempo pieno, convinta che queste azioni possano nuocere innanzitutto al bambino stesso. Eric e Donna, invece, gioiscono per la vicinanza ritrovata di Douglas e Thomas. Brooke comincia a pensare che questa faccenda sia responsabilità di Taylor, sospettando che la dottoressa abbia archiettato il tutto per riconquistare Ridge. La Logan si reca quindi da Taylor e nasce inevitabile una discussione basata sulla sua teoria. Hope manifesta esplicitamente a Thomas la paura di perdere il bambino.

Sheila promette a Deacon un'alta somma in denaro pur di farsi nascondere. Lui rifiuta, ma fa comunque molta fatica a contenere la donna, che non vuole saperne di allontanarsi da Los Angeles.

Brooke e Liam non vengono invitati alla festa dei Forrester in onore di Finn. La Logan comunica tutte le sue preoccupazioni a Hope, dicendo di sentirsi minacciata da Steffy e da Taylor. Quest'ultima, a suo dire, ha escogitato il piano che coinvolge il piccolo Douglas, con l'intento di mettere in crisi il suo rapporto con Ridge.

Hope vorrebbe però scongiurare l'ipotesi della guerra tra famiglie. Dal canto suo Taylor sostiene che sia giusto che Douglas torni a vivere con suo padre e a frequentare la sua famiglia d’origine. Mentre i Forrester festeggiano il ritorno di Finn, continuiamo a vedere Sheila e Deacon intenti a discutere sul loro futuro.

Brooke mette in guardia Hope, suggerendole che non è il caso di essere troppo benevola nei confronti dei Forrester. A quel punto Hope si trova in difficoltà e si reca da suo padre per chiedergli un consiglio sul da farsi.

Dove vedere Beautiful (dal 13 al 18 novembre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 13 a sabato 18 novembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

