Leggiamo le trame delle nuove puntate di “Beautiful”, la leggendaria soap in onda su Canale 5 da domenica 14 a sabato 20 aprile 2024. Steffy e Finn capiscono che Sheila è ancora viva; quest'ultima capisce che non può più nascondersi da Deacon. Respinto da Katie, Bill va su tutte le furie quando capisce che la donna ha una relazione con Carter.

Beautiful, le anticipazioni dal 14 al 20 aprile 2024

Hope esprime a Thomas tutta la sua indignazione e delusione per le azioni deplorevoli compiute contro Brooke. Sheila si rifugia a casa di Deacon, il quale, temendo di essere coinvolto, le consiglia di arrendersi dato non ha più alternative.

Nonostante i tentativi di Thomas di giustificare le sue azioni contro Brooke (coinvolgimento di Douglas compreso), non riesce a trovare scuse valide. Brooke confida a Carter il suo desiderio che lui e Katie intraprendano una relazione. Bill, intanto, cerca nuovamente di persuadere Katie a tornare con lui.

Quest'ultima, dopo aver appreso che Bill ha confessato a Brooke tutto il suo amore per lei, rifiuta categoricamente di riconciliarsi con lui. Finn e Steffy sono giunti alla conclusione definitiva che Sheila abbia inscenato la sua morte e si recano da Deacon per condividere la loro teoria, nonché per indagare su un suo possibile coinvolgimento nella sparizione della donna.

Liam cerca di placare l'ira di Bill, il quale, dopo essere stato respinto da Katie e aver scoperto la sua relazione con Carter, esplode di rabbia. Steffy e Finn comunicano a Brooke, Eric, Carter, Liam e Hope la loro convinzione che Sheila sia ancora viva e abbia inscenato la propria morte.

Sheila nel frattempo ritorna da Deacon, trovandolo agitato dopo la visita di Steffy e Finn. Convinta da Deacon che non può più rimanere lì, la donna accetta di andarsene. I due, ormai legati da un profondo legame, si danno un appassionato bacio d'addio.

Steffy e Finn tornano a mangiare al ristorante "Il Giardino" per superare il trauma della sparatoria, ma quando lei si allontana per una chiamata, rovescia accidentalmente il suo drink su una donna appena uscita dal bagno. Dopo un attimo di riconoscimento, si rende conto che è Sheila, identificata dal dito del piede destro amputato. Sheila scappa via e Steffy corre a raccontare tutto a Finn. I due informano poi anche Deacon, che si mostra sorpreso.

Dove vedere Beautiful (dal 14 al 20 aprile)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 14 a sabato 20 aprile 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity,

