Scopriamo cosa accade nei nuovi episodi di “Beautiful”, la storica soap opera statunitense in onda su Canale 5 da domenica 14 a sabato 20 luglio 2024, dalle 13.45. Al centro della settimana troviamo il ritorno di Thomas alla "Hope for the Future" e i sentimenti di Sheila, divisa tra Deacon e Bill.

Beautiful, le anticipazioni dal 14 al 20 luglio 2024

Dopo una lunga attesa, Bill vede Sheila rientrare a casa. Liam rassicura Hope sul ritorno imminente di Douglas, ma anche lui è preoccupato e si chiede quale sia la vera natura del rapporto tra suo padre e Sheila.

Bill mette in guardia Sheila, specificando nessuno ha mai osato tradirlo senza subirne le conseguenze: la donna ha appena avuto un incontro passionale con Deacon, che le ha promesso di mantenere il segreto. Preoccupata, Sheila chiede a Bill se i suoi sospetti sulla loro relazione siano aumentati dopo aver parlato con Liam. Bill la tranquillizza, ma le chiarisce che il loro rapporto deve basarsi sulla lealtà e il rispetto reciproco.

Thomas cerca di persuadere Brooke che il suo ritorno come capo stilista a fianco di Hope è essenziale per salvare la "Hope for the Future". Anche Hope, influenzata da Steffy, si è ormai persuasa che la presenza di Thomas sia necessaria per risollevare le sorti della loro linea di moda. Liam, ancora convinto che suo padre non sia realmente innamorato di Sheila, continua a parlarne con lui.

Lo psicanalista di Thomas e Taylor nota i significativi progressi da parte dell'uomo e supporta il suo desiderio di tornare al lavoro. Quando Liam scopre l'intenzione di Hope di reintegrare Thomas, la supplica di non farlo.

Liam ricorda a Hope tutti i problemi che Thomas ha causato in passato alla loro famiglia: lei sembra inizialmente accettare il suo consiglio. Più tardi, durante un pranzo con Wyatt a "Il Giardino", Liam racconta di essere sicuro di aver convinto Hope a non lavorare nuovamente con Thomas.

Dopo aver riflettuto a lungo negli uffici della Forrester, Hope decide di accogliere Thomas nella squadra di "Hope for the Future". Questo provoca grande gioia non solo in Douglas, ma anche in Taylor e Steffy. Con la prudente approvazione di Brooke, Thomas viene reintegrato come capo stilista, grazie anche al sostegno di Steffy.

Dove vedere Beautiful (dal 14 al 20 luglio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 14 a sabato 20 luglio 2024, dalle 13.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand.- sulla piattaforma Mediaset Infinity.a

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera