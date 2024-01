Nelle nuove puntate di “Beautiful”, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 da lunedì 15 a sabato 20 gennaio 2024, è sempre più guerra aperta tra Brooke e i Forrester: la Logan guarda con enorme sospetto la vicinanza tra Thomas e il piccolo Douglas: è stata lei ad allertare il Servizio per la tutela dei minor?

Beautiful, le anticipazioni dal 15 al 20 gennaio 2024

Brooke è ormai convinta che Thomas stia agendo in malafede e ne parla sia con Ridge che con Hope; anche se i due tentano di smorzare le sue preoccupazioni, invitandola a non pensar tanto male. Deacon continua a invitare Sheila ad andare via dalla sua casa, ma la donna è un osso duro, soprattutto adesso che vorrebbe riallacciare il rapporto con il figlio e il nipote.

Eric e Ridge hanno convocato Nikki Newman a Los Angeles, con l'intenzione di farle realizzare uno stralrdinario abito per la nipote. Terminato l'incontro, Nikki si fa consegnare una busta da Deacon. Da quando Brooke ha visto Thomas sbucciare un frutto con un grosso coltello, con il piccolo Douglas che si aggirava nei presso, la Logan ha aumentato il suo livello di allarmismo e vuole che Douglas torni presto a vivere con Hope e Liam.

Ridge, tutt'altro che preoccupato, torna a casa e inizia a giocare a scacchi con Eric. Ma proprio in quel momento sente bussare alla porta: gli ispettori del Servizio per la tutela dei minori stanno indagando su vicende legate a Douglas Forrester.

Mentre Steffy comunica a Finn tutta l'insofferenza che nutre nei confronti di Brooke, rea di rendere difficile la vita di suo padre, la Logan trova in Hope e Liam le spalle per i suoi sfoghi. Gli ispettori del Servizio per la tutela dei minori hanno ricevuto una segnalazione telefonica che denunciava un incidente domestico avvenuto mediante un grande coltello. Non avendo riscontrato incidenti, gli ispettori vanno via, ma Ridge vuole vederci chiaro e chiede a Brooke se sia stata lei o meno ad allertare le autorità.

Dove vedere Beautiful (dal 15 al 20 gennaio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 8 a sabato 13 gennaio 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

