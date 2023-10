Leggiamo le trame delle nuove puntate di “Beautiful”, In onda su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 ottobre 2023. Mentre Sheila continua a essere ricercata dalla polizia, la settimana è dominata da un lieto evento: Finn raggiunge Montecarlo e, a distanza di tempo, può riabbracciare la sua amata Steffy.

Beautiful, le anticipazioni dal 16 al 21 ottobre 2023

Steffy si trova ormai da diverse settimane a Montecarlo per elaborare il lutto: la scomparsa di Finn è per lei un duro colpo. Quello che non sa è che non solo il suo amato è ancora vivo, ma è in volo insieme a Bill, in procinto di atterrare al Principato. Anche Ridge e Taylor hanno deciso di dirigersi proprio lì, per poter così finalmente riabbracciare la loro figlia: una volta arrivati, i genitori di Steffy la attendono in albergo.

Finn, Ridge e Taylor si ritrovano in Europa e attendono Steffy, che vaga per la città inconsapevole dell'approdo dei suoi cari. Il telefono di Steffy risulta irraggiungibile, così i tre decidono di scendere in strada e cercarla. Su altri versanti, Deacon riceve una visita di Sheila, in fuga dalle forze dell'ordine: la donna spera di ricevere la sua ospitalità.

Il momento tanto atteso arriva: dopo aver girovagato per Montecarlo, Finn ritrova Steffy, appena uscita da una chiesa, e la riabbraccia calorosamente. Intanto Baker e gli agenti bussano alla porta di Deacon, proprio nel momento in cui Sheila si sta nascondendo proprio lì. Baker decide di non entrare nell'abitazione e Sheila tira un sospito di sollievo, mentre veniamo a sapere che Mike, complice della donna, è stato arrestato.

A Montecarlo c'è aria di grande festa: Steffy e Finn sono euforici e, finalmente insieme, possono abbandonarsi alla felicità, in compagnia dei bambini, di Ridge e di Taylor. La lieta atmosfera è messa in discussione soltanto dalla posizione di Sheila che, fuggita dalle grinfie della polizia, gira adesso a piede libero.

Dove vedere Beautiful (dal 16 al 21 ottobre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 16 a sabato 21 ottobre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.