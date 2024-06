Nuova settimana in compagnia di “Beautiful”, la storica soap statunitense in onda su Canale 5 domenica 16 dalle 14.00, e da lunedì 17 a sabato 22 giugno 2024, a partire dalle 13.45. Dopo la decisione di Douglas, che ha comunicato al giudice di voler essere affidato a zia Steffy, sono molti i personaggi colpiti da questa scelta: le tensioni crescono e il futuro presenta vari punti di domanda.

Beautiful, le anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2024

Douglas sorprende tutti chiedendo al giudice di essere affidato alla zia Steffy, invece di vivere con Hope e Liam o con il padre. Anche se ancora molto preso da Sheila, Deacon continua a non ricevere alcun riscontro positivo. Hope è devastata dalla vicenda di Douglas, mentre Thomas è visibilmente sconvolto. Il giudice, dopo aver ascoltato le parole del bambino, annuncia ufficialmente la sua decisione.

Carter e Katie si lasciano andare a momenti di tenerezza, discutendo proprio di questa situazione: l'uomo ammira la dolcezza e la preoccupazione di Katie per la famiglia. Al suo ritorno a casa, Steffy racconta a Finn: quest'ultimo, incredulo, cerca di porre dei limiti, spiegando a Steffy che, nonostante il loro affetto per Douglas, non sono i suoi genitori e teme che questa situazione possa compromettere l'armonia familiare. Lei cerca allora di rassicurarlo, affermando che la sistemazione di Douglas è solo temporanea, per evitare che il bambino si senta escluso o non amato.

Liam cerca di confortare Hope, che è disperata per la decisione di Douglas, assicurandole che il bambino sentirà presto la loro mancanza e vorrà tornare. Arriva, intanto, il giorno del trasferimento e Douglas deve andare a vivere con Steffy, come deciso dal giudice. Mentre Hope e Liam sono affranti dalla decisione del piccolo, Steffy e Finn sono preoccupati; l'unico a essere contento sembra essere Thomas. Quest'ultimo spera di sfruttare la situazione, contando sulla complicità di Steffy per trascorrere più tempo con suo figlio e riparare agli errori passati.

Brooke e Taylor pranzano insieme a "Il Giardino" e discutono di Douglas: le due mostrano un'intesa sorprendente, cosa che non passa inosservata a Deacon. Thomas fa irruzione a casa di Steffy per vedere suo figlio, ritenendo di non dover chiedere il permesso per farlo. Ma Steffy lo ferma, dichiarando di voler rimanere imparziale rispetto alla tutela del nipote. Thomas si infuria, alza la voce e Finn interviene, prima che la cosa possa degenerare.

Dove vedere Beautiful (dal 16 al 22 giugno)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda domenica 16 dalle 14.00, e da lunedì 17 a sabato 22 giugno 2024, dalle 13.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming e on demand.

