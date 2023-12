Leggiamo quali sono i momenti salienti delle nuove puntate di “Beautiful”, la soap statunitense in onda da lunedì 18 a sabato 23 dicembre 2023 su Canale 5. Sheila disobbedisce a Deacon e si reca a casa di suo figlio Finn. Intanto, c'è grande tensione tra le famiglie Forrester e Logan, a causa della vicenda legata al futuro di Douglas.

Beautiful, le anticipazioni dal 18 al 23 dicembre 2023

Nell'abitazione di Eric, si tiene una riunione familiare, ma la mancata invito di Liam e Brooke crea ulteriori malumori. E mentre Brooke, Katie e Donna discutono della complessa situazione, su altri fronti Paris sperimenta un abito creato da Zende.

Brooke parla con le sorelle, Katie e Donna, del suo legame con Ridge; la Logan non perde l'occasione per battibeccare con Taylor, ma le due donne si interrogano anche sulla vicenda riguardante la custodia di Douglas. Li e Finn discutono degli eventi legati a Sheila. Ignorando i consigli di Deacon, quest'ultima si reca a casa di Finn e, approfittando di un momento in cui è assente, si avvicina alla culla del piccolo Hayes.

Sheila, nell'ombra, fugge dalla dimora di Steffy prima che Finn la scorga, ritornando da Deacon per condividere la sua nostalgia per il figlio e il nipote. L'uomo, empatico di fronte al suo sconforto, cede a un bacio ma allo stesso tempo cerca di convincerla che, per il bene di tutti, dovrebbe accettare di non potersi più avvicinare a Finn e a Hayes, per evitare complicazioni e ferite ancora più profonde. Ma la donna resta carica di dubbi.

Liam, deciso a riportare Douglas a casa Forrester, si scontra con Thomas. In questo confronto acceso, Liam affronta ciò che ritiene essere il vero problema: la presunta rinata ossessione di Thomas per Hope. Nel frattempo, Brooke e Taylor, mamme rivali, tentano inutilmente di convincersi reciprocamente della ragionevolezza delle rispettive posizioni divergenti sul futuro del piccolo Douglas. Ognuna, a modo suo, di difendere ciò che credono sia giusto per il bambino.



Dove vedere Beautiful (dal 18 al 23 dicembre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 18 a sabato 23 dicembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV