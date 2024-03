Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate di “Beautiful”, la storica soap oper in onda su Canale 5 da lunedì 18 a sabato 23 marzo 2024. Mentre Brooke tenta di far cambiare idea a Ridge circa il loro rapporto, il triangolo Thomas - Hope - Liam continua a monopolizzare l'attenzione. Reduce da una sfilata di successo, Thomas continua a mostrare comportamenti controversi.

Beautiful, le anticipazioni dal 18 al 23 marzo 2024

Dopo averle dato buca alla sfilata, Liam si scusa con Hope, promettendole un supporto costante. L'uomo si ripromette di concentrarsi sull'amore che nutre nei confronti della donna e mettere, per quanto possibile, da parte i rancori che prova per Thomas. Carter fa recapitare a Brooke i documenti per l'annullamento del matrimonio con Ridge: nella donna si manifestano una serie di emozioni forti e contrastanti.

Thomas, radioso per il successo della presentazione della nuova collezione, nota il disagio di suo padre e, in una conversazione confidenziale con Steffy, apprende il dolore di Ridge nel vedere Brooke soffrire e nel dover nascondere la vera ragione della loro separazione.

Brooke cerca disperatamente di convincere Ridge a non proseguire con l'annullamento del loro matrimonio, ma le sue suppliche cadono nel vuoto. Steffy e Thomas incoraggiano Ridge a concentrarsi sulla sua nuova vita con Taylor e sulla prospettiva di ricomporre la loro famiglia.

Brooke continua a essere confusa circa le motivazioni di Ridge e sente il peso dell'incertezza, mentre si sforza di comprendere la decisione del marito. Thomas e Steffy festeggiano con Taylor, anche se quest'ultima è perplessa riguardo alla decisione di Ridge, dato il legame profondo che ha sempre avuto con Brooke.

Nonostante Brooke abbia firmato i documenti per l'annullamento, è convinta che ci sia più di quanto appaia e si propone di scoprire la verità. Intanto Hope, Katie, Liam, Steffy e Thomas discutono della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke, ognuno con il proprio punto di vista su ciò che potrebbe aver portato alla rottura.

Hope tenta invano di persuadere sua madre a essere più comprensiva nei confronti di Thomas, ma quest'ultimo si rende presto protagonista di un altro controverso episodio.

Dove vedere Beautiful (dal 18 al 23 marzo)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 18 a sabato 23 marzo 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - ulla piattaforma Mediaset Infinity,

